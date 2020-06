Sound BlasterX G6 completa l’esperienza su console. La premiata scheda audio da gaming implementa GameVoice Mix su PS4.

Sound Blaster G6

Creative Technology migliora ancora una volta l’esperienza di gioco su console. Tramite il nuovo aggiornamento del firmware è stato implementato GameVoice Mix alle funzioni di Sound BlasterX G6, migliorando le prestazioni della scheda con audio di qualità, controlli fluidi e con un bilanciamento della chat di gioco, garantendo un suono puro mai provato su console.

Sin dal suo lancio nel 2018, Sound BlasterX G6 è stata accolta positivamente dai recensori, vincendo premi importanti come l’Innovation Awards Honor al CES 2019 in “Videogiochi”. Potenziato da componenti top di gamma (incluso un DNR da 130 dB, DAC da 32 bit / 388 kHz) e dal premiato e discreto bi-amplificatore per cuffie Xamp, gestito dalla tecnologia di virtualizzazione del suono Sound Blaster, dal formato elegante e maneggevole, si è affermata come uno dei must-have di molti giocatori.

Con GameVoice Mix, Sound BlasterX G6 perfeziona l’esperienza di gioco con il bilanciamento audio della chat, sempre più popolare tra i gamer. È quindi possibile regolare sia il volume della chat che l’audio di gioco semplicemente ruotando la manopola di controllo senza dover mettere in pausa per concentrarsi esclusivamente sul gameplay.

Prezzo e disponibilità

È possibile acquistare Sound BlasterX G6 al prezzo di €149,99 (IVA inclusa) ed è disponibile su Creative.com.

(Visite 9 totali, 1 Visite oggi)