Schede madri MSI B450 per i nuovi processori AMD

MSI, produttore leader delle schede madri, orgogliosi di annunciare che le schede madri MSI B450 sono finalmente disponibili.

b450 models

Per soddisfare ogni esigenza dei giocatori e utenti saranno acquistabili su 3 diverse categorie:

Performance GAMING Arsenal GAMING PRO Series.

Con features ancora più esclusive e importanti miglioramenti sull’Hardware, le B450 permettono di massimizzare le performance e migliorare la propria esperienza di gioco.

Ingegneristicamente sviluppate verso il futuro, le B450 hanno parecchie nuove features per soddisfare ogni esigenza, anche a livello professionale. Aggiornare il BIOS non è mai stato così semplice, molte delle B450 saranno equipaggiate con Flashback+, sistema costruito nel pannello posteriore per semplificare il flashing del BIOS e rendere il tutto più veloce.

Più convenientemente, BIOS Flasback+ funziona anche se il PC è senza processore, memorie o schede grafiche installate. In aggiunta sono presenti anche la nuova tecnologia degli SSD AMD StoreMI e l’esclusivo sistema MSI X-Boost, per avere un esperienza di trasferimento ottimizzata. StoreMI servirà per creare un SSD virtuale con una capacità adattiva, considera la memoria flash come dispositivo primario e ottimizza gli accessi ai dati con un controllo continuo. Combinato con X-Boost, le performance di trasferimento aumentano fino al 10% in più, un incremento significativo per la velocità di trasferimento.

UN DESIGN ECCEZIONALE: B450 GAMING PRO CARBON AC

Ereditando l’acclamato design della serie CARBON, la nuova B450 GAMING PRO CARBON AC performante nel suo stile, offre una personalizzazione di effetti di luce completa grazie al programma MSI Mystic Light. Con milioni di colori e 10 effetti preimpostati potrai usare il tuo smartphone, tablet o PC per estendere la tua esperienza RGB, sincronizzandola con i tantissimi dispositivi compatibili come Mouse, Tastiere e Cuffie.

La B450 GAMING PRO CARBON AC include anche AMD Turbo USB 3.1 di seconda generazione per una velocità mai vista prima per il trasferimento USB e una maggiore stabilità. Audio Boost 4 e Nahimic 3 con il Voice Boost, completa il set Audio perfettamente con la più alta qualità del suono. Voice Boost è una nuova feature che auto aggiusta il volume, permettendo ai giocatori di avere un perfetto bilanciamento tra il volume in gioco e l’audio VOIP per una comunicazione chiara e cristallina con i compagni di squadra. Avrete anche a disposizione 2x M.2 slot per supportare fino a 32 Gb/s e M.2 SHIELD.

PRONTI A DOMINARE IL GIOCO: B450 TOMAHAWK

Ispirato da fondamenta militari, B450 TOMAHAWK dimostra perfettamente un design più forte, più duro e più pesante. Dotato di esclusive features MSI per i giocatori, il design del dissipatore di calore è sicuramente la migliore soluzione termica per tenere sotto controllo la temperatura. Core Boost presenta un design altamente ottimizzato e un layout di alta qualità, garantendo una fornitura di energia più veloce e senza distorsioni per la massima precisione. B450 TOMAHAWK consente inoltre un’ulteriore personalizzazione, grazie ad un’area adesiva che consente ai giocatori di applicare i loro adesivi preferiti sulla cover del dissipatore di calore e Mystic Light per personalizzare gli effetti RGB con milioni di colori e 10 effetti LED preimpostati. Per un’esperienza di gioco più veloce, lo slot M.2 e AMD Turbo USB 3.1 Gen2 con X-Boost forniranno velocità di trasferimento più elevate per dispositivi SSD e USB. Pronto per le schede grafiche più potenti, la B450 TOMAHAWK è dotata sia di PCIe Steel Armor che di Steel Slot per prevenire eventuali danni alle schede grafiche pesanti.

BLAST AWAY THE COMPETITION: B450M MORTAR

B450M MORTAR, la scheda madre MSI Micro-ATX più iconica è progettata all’interno del concept militare, il che significa un look & feel robusto. Con un design esteso per la dissipazione, B450M MORTAR supporta processori con più core e offre migliori prestazioni termiche. Un’area dedicata consente ai giocatori di personalizzare questa scheda madre con adesivi unici e la propria immaginazione. Inoltre, la B450M MORTAR è equipaggiata con slot 2x M.2 e AMD Turbo USB 3.1 Gen2 per offrire un’esperienza di gioco incredibilmente veloce. MSI’s DDR4 Boost aiuta a raggiungere le massime prestazioni RAM mantenendo una perfetta stabilità. Oltre al classico design dark, MSI introduce ora e tutto il nuovo B450M MORTAR TITANIO con aspetto antiproiettile per chi ama uno stile unico.

SCHEDE MADRI MSI B450

B450 GAMING PRO CARBON AC

B450 GAMING PLUS

B450M GAMING PLUS

B450I GAMING PLUS AC

B450 TOMAHAWK

B450M MORTAR

B450M MORTAR TITANIUM

B450M BAZOOKA PLUS

B450M BAZOOKA

B450-A PRO

B450M PRO-VDH

B450M PRO-M2