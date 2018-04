Proiettore portatile Sony MP-CD1

Sony annuncia il lancio del nuovo proiettore ultraportatile MP-CD1 a partire dalla prossima primavera. Grande quanto il palmo di una mano, MP-CD1 è in grado di proiettare contenuti fino a 120” da una distanza ravvicinata di circa 3,5 metri.

MP CD1 Sony

Il Sony MP-CD1 è un proiettore estremamente versatile, del peso di appena 280g, trasforma all’istante ogni superficie in un grande schermo e funziona in modo assolutamente silenzioso, risultando perfetto per presentazioni di lavoro, giochi, eventi all’aperto o maratone notturne di cinema in famiglia.

Il luminoso display del proiettore sfrutta la tecnologia DLP® IntelliBright™[i] , che utilizza avanzati algoritmi di elaborazione delle immagini per incrementare la luminosità, senza incidere sulla durata della batteria.

Il proiettore è realizzato con un design esclusivo, che riduce al minimo il calore mantenendo una luminosità elevata, in un formato tascabile premiato nell’ambito degli iF 2018 Design Award. Con una luminosità di 105 ANSI lumen e una batteria integrata da 5.000 mAh, può proiettare immagini chiare e brillanti, con un’autonomia di fino a due ore. Autonomia che può essere estesa caricando il proiettore attraverso la porta USB-C, anche durante l’utilizzo, eliminando così la necessità di avere con sé un adattatore CA e il rischio di dimenticarlo. Inoltre, se usato all’aperto, il proiettore MP-CD1 può essere ricaricato tramite un caricabatteria portatile.

Con un tempo di accensione superveloce di appena di 5 secondi e una serie di semplici opzioni di connettività tramite porta HDMI, i contenuti possono essere prelevati da svariate sorgenti, tra cui PC o persino PlayStation, e condivisi con tutti i presenti in pochi secondi. Ciò consente di evitare qualunque problema di continuità in un incontro di lavoro, mentre il dongle[ii] HDMI opzionale abilita il collegamento wireless con una varietà di dispositivi, tra cui smartphone e tablet, per guardare contenuti in streaming, grazie alla possibilità di alimentare simultaneamente il dongle attraverso la porta USB, anche durante la proiezione.

La correzione keystone automatica del proiettore assicura una visualizzazione a schermo intero senza distorsioni, anche in caso di proiezione angolata, mentre la modalità di immagine dinamica ottimizza la luminosità e la saturazione delle immagini e dei video. Nella parte inferiore del dispositivo è presente un attacco standard per cavalletto, per facilitare la proiezione su ogni superficie, anche il soffitto. Il proiettore MP-CD1 sarà disponibile a partire da aprile 2018.

Prezzo MP-CD1

Il proiettore è in vendita ad un prezzo di listino di 399,00 euro Iva compresa.

Caratteristiche tecniche proiettore MP-CD1

Nome modello Proiettore mobile MP-CD1 Dimensioni immagini proiettate Max. 120” a una distanza di proiezione di 3,45 m Rapporto di contrasto 400:1 Risoluzione d’uscita 854 x 480 Riproducibilità del colore Colore pieno (16.770.000 colori) Peso 280g ca. Tempo di proiezione continua (piena carica) Ca. 120 minuti (a piena carica e senza alimentazione) Dimensioni (largh. x alt. x prof.) 83,0 mm x 16,0 mm x 150,0 mm ca. Accessori Custodia Cavo HDMI 1 m Cavo USB-C 1 mMicro USB per adattatore USB-C