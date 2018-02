PC ARCHOS Vision 215, caratteristiche e prezzo

Con uno schermo da 21.5 pollici Full HD dal design quasi borderless e ultra slim, ARCHOS Vision 215 possiede tutti gli elementi fondamentali di un PC: set di connettività completo, tastiera, mouse e la Home edition di Microsoft Windows 10.

ARCHOS Vision 215

Con un design elegante, meno di 7 mm di spessore, ARCHOS Vision 215 è perfetto per qualsiasi tipo di abitazione. Space saver e con uno schermo basculante, può essere messo in qualsiasi punto della casa e diventa subito una piacevole piattaforma di intrattenimento.

Dotato di uno schermo Full HD da 21,5 pollici, quasi borderless, e con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel in 16:9 combinata con scheda grafica Intel HD Graphics 400, gli utenti potranno guardare splendide fotografie, video e leggere testi, da soli o in compagnia, grazie ai colori realistici e luminosi dello schermo.

ARCHOS Vision 215 possiede un processore quad-core Intel® Atom® x5-Z8350 con clock fino a 1,92 GHz, 4 GB di RAM LPDDR3 e 32 GB di memoria interna eMMc espandibile fino a 256 GB grazie alla compatibilità con qualsiasi disco rigido SATA 2,5 pollici. ARCHOS Vision 215 possiede inoltre slot per scheda Micro SD. Tutte queste caratteristiche garantiscono all’utente efficienza e fluidità per navigare in rete, per apprezzare i contenuti multimediali e per tutti gli utilizzi lavorativi quotidiani.

ARCHOS Vision 215 possiede un set completo di connettori comodamente posizionati sul retro e / o sul piede dello schermo: 5 porte USB, 1 uscita HDMI, Bluetooth, LAN, WiFi, 1 jack audio. Il dispositivo viene inoltre fornito di tastiera, mouse e di due altoparlanti.

Questo PC dispone di Microsoft Windows 10, nella versione Home 64 bit, che fornisce tutti gli elementi indispensabili per una piacevole esperienza d’uso, che si tratti di navigare in Internet, visualizzare contenuti multimediali o consultare file dell’ufficio.

ARCHOS Vision 2015 verrà presentato in anteprima al MWC 2018 e sarà disponibile in tutt’Europa a maggio a partire da 299,99€.