Nuovo Kindle Oasis, con shermo da 7 pollici e display paperwhite

Il nuovo Kindle Oasis che offre il nostro miglior display Paperwhite : uno schermo da 7 pollici, la più recente tecnologia e-ink e la possibilità di regolare la tonalità della luce

il nuovo Kindle Oasis, con il nostro miglior schermo Paperwhite di sempre grazie al quale sembra di leggere sulla carta stampata, senza riflessi. Il nuovo Kindle Oasis presenta un ampio schermo da 7 pollici, 300 ppi e una nuova funzionalità: la tonalità della luce regolabile. Ora è possibile personalizzare la tonalità del colore dello schermo da freddo a caldo, per passare facilmente dalla luce del giorno a un’esperienza di lettura confortevole anche nelle ore notturne. È anche possibile programmare il passaggio da una tonalità all’altra, in modo che si aggiorni automaticamente all’alba e al tramonto.

“Il nuovo Kindle Oasis include tutto ciò che i clienti hanno amato della generazione precedente, tra cui l’ampio schermo da 7 pollici e la resistenza all’acqua (IPX8), e lo abbiamo reso ancora migliore. Abbiamo aggiunto una luce frontale con tonalità regolabile in modo che i clienti possano leggere con una tonalità più calda e personalizzabile secondo le loro preferenze, per passare facilmente dalla lettura diurna a quella notturna”, ha affermato Eric Saarnio, responsabile europeo dei dispositivi . “Kindle è progettato per creare un’esperienza di lettura senza distrazioni e il nuovo Kindle Oasis semplifica ancora di più tutto questo, sia che stiate leggendo a bordo piscina mentre siete in vacanza o nel comfort del vostro letto”.

Il nuovo Kindle Oasis è dotato della più recente tecnologia e-ink che permette di voltare pagina più velocemente. Sviluppato per leggere comodamente per ore, Kindle Oasis presenta un design ergonomico sottile e leggero per tenere il dispositivo con una sola mano e appositi pulsanti VoltaPagina.

Mentre i tre quarti (75%) dei lettori affermano che l’opportunità migliore per immergersi in un buon libro siano le vacanze, universalmente, il motivo principale per cui le persone leggono è per rilassarsi (68%). I lettori cercano nei libri la loro prossima grande avventura e nuovi orizzonti, sia che si trovino in giro per il mondo, sia che si trovino a casa.

Con l’accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook, con Kindle Unlimited, a soli 9,99 EUR al mese, è semplice trovare il prossimo libro da leggere. Inoltre, con Prime Reading, i clienti Prime hanno accesso ad una selezione di centinaia di eBook e fumetti in formato digitale, aggiornata regolarmente.

Il nuovo Kindle Oasis sarà disponibile per la spedizione dal 24 luglio ed è già possibile pre-ordinarlo a 249,99 EUR per la versione da 8 GB e 279,99 EUR per la versione da 32 GB. La versione da 32 GB con connessione ai dati mobili è disponibile a 339,99 EUR. È possibile scegliere tra due colorazioni: Grafite o Gold.