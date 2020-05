La nuova linea include tre portatili leggeri, sottili e ad alte prestazioni. Le novità di Portégé X30-G, Portégé X40-G e Portégé X50-G includono processori Intel Core di 10° generazione, tecnologia vPro opzionale, Wi-Fi 6 e nuove funzioni di sicurezza. La serie aggiornata soddisfa anche i requisiti Secured-core PC di Microsoft.

dynabook Portégé X50

Dynabook annuncia il rinnovamento della serie Portégé X, che include il Portégé X30-G da 13,3 pollici, il Portégé X40-G da 14 pollici e il Portégé X50-G da 15,6 pollici. Alimentata da processori Intel di decima generazione, la gamma completa di laptop aziendali di alta qualità vanta le più recenti caratteristiche di prestazioni e sicurezza che ben si adattano ai moderni professionisti mobile.

Sicurezza e potenza Portégé X

Ogni dispositivo della serie Portégé X è stato accuratamente progettato pensando in primo luogo a offrire potenza e privacy. Per una produttività, una gestibilità e una protezione senza pari, è possibile installare una configurazione opzionale con la più recente tecnologia vPro. Inoltre, rispondendo alle crescenti preoccupazioni in termini di sicurezza delle webcam, dynabook ha esteso a tutta la serie la disponibilità dei propri otturatori di webcam e, per una privacy ancora maggiore, ha equipaggiato l’X40-G con l’esclusiva nuova tecnologia di ‘privacy display’, che restringe il campo visivo dello schermo proteggendolo dal visual hacking, col semplice tocco di un pulsante sulla tastiera.

Il trio di nuovi modelli dispone di ulteriori funzionalità di sicurezza integrate per soddisfare i requisiti dei PC Windows 10 Secured-core di Microsoft, tra cui il BIOS proprietario di dynabook, il TPM 2.0 e il lettore di smart card opzionale. Inoltre, l’autenticazione biometrica che include una telecamera a infrarossi integrata per l’autenticazione del volto di Windows Hello e un SecurePad con lettore di impronte digitali offrono agli utenti ulteriore tranquillità contro l’accesso non richiesto a informazioni sensibili.

Oltre ai più recenti processori core, una selezione di funzioni di memoria e di archiviazione come lo storage SSD, tra cui PCle ultraveloce e Intel Optane, consente ai dispositivi aggiornati di abilitare flussi di lavoro veloci e senza soluzione di continuità, anche da remoto.

Mobile ‘by design’

Nonostante siano dotati di una serie di caratteristiche all’avanguardia, i nuovi portatili della serie Portégé X non accettano compromessi in termini di portabilità e design. Tutti e tre i dispositivi vantano fattori di forma eleganti, sottili e ultraleggeri – a partire dal Portégé X30-G da 13,3 pollici, che pesa 1,05 kg2, il Portege X40-G da 14 pollici e soli 1,25 kg2 e infine il Portégé X50-G, che coniuga la user experience di un 15,6 pollici con le necessità dei professionisti mobile grazie a un peso di 1,42 kg2. Tutti i device della serie sono anche costruiti con un robusto chassis in lega di magnesio strutturato a nido d’ape, che è stato sottoposto a diversi test MIL-standard. Questo, insieme all’impressionante durata della batteria dei dispositivi, compresa tra le 14,5 e le 18,5 ore3 e all’opzione di carica aggiuntiva tramite la funzione Quick Charge, permette ai professionisti di non doversi preoccupare che il proprio dispositivo sia al passo con le esigenze del moderno smart working.

Connettività a portata di mano

Tutti e tre i notebook sono dotati di una serie di funzioni che migliorano la connettività per garantire la massima produttività all’utente, ovunque si trovi. Il Wi-Fi 6 offre capacità maggiore e velocità di connessione più elevata e le due porte USB-C abilitate per Thunderbolt 3 offrono diverse opzioni di connettività. Un dock Thunderbolt 3 opzionale e le soluzioni dock USB-C di dynabook forniscono, infine, ulteriore connettività periferica.

