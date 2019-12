DYNABOOK, nuovi notebook con il 15’’ SATELLITE PRO L50-G

Il nuovo notebook 15’’ SATELLITE PRO L50-G è una combinazione di tecnologia avanzata e migliori prestazioni in un dispositivo cost-effective e leggero

Satellite Pro L50-G

Satellite Pro L50-G è stato progettato con l’obiettivo di offrire performance avanzate. Grazie ai

processori Intel® Core™ di decima generazione, il dispositivo è in grado di soddisfare le

esigenze di lavoro multitasking e mobilità. La più recente connettività Wi-Fi 6 garantisce velocità

più elevate, maggiore capacità e minore latenza. Dotato di unità SSD e HDD per il dual storage,

il dispositivo offre anche flessibilità in termini di prestazioni e capacità di archiviazione.

Mobilità ottimale, produttività perfetta

Il nuovo dispositivo soddisfa e addirittura supera lo standard Microsoft Modern Device 1 * ed è

dotato di una serie di funzioni di facile utilizzo per offrire ai dipendenti la possibilità di essere

produttivi e connessi da qualsiasi luogo. È stato progettato per massimizzare la produttività in

ufficio, ma è straordinariamente facile da trasportare, con uno schermo antiriflesso FHD da 15",

un form factor leggero, con uno spessore inferiore a 19,9 mm e un chassis leggero da 1,7 kg*.

La batteria a carica rapida di Satellite Pro L50-G garantisce fino a 10 ore di utilizzo*, il che

significa che i professionisti possono essere certi di rimanere produttivi per tutta la giornata

lavorativa, ovunque si trovino.

Connettività top di gamma, sicurezza leader

Satellite Pro L50-G offre una gamma di opzioni di ultima generazione per la connettività, incluse

le porte versatili USB Type-C e USB Type-A per tutte le esigenze di carica, trasferimento dati e

connessione periferica. Insieme al Wi-Fi 6, la porta Gigabit LAN del dispositivo abilita una

connessione a Internet facile e veloce. Per videoconferenze senza interruzioni, riproduzione

multimediale e grafica, il dispositivo dispone anche di una webcam HD e scheda grafica Intel

Integrated. Per quanto riguarda la sicurezza, è possibile abilitare Satellite Pro L50-G per

l’accesso senza password tramite un lettore fingerprint (SecurePad) e l’autenticazione tramite

riconoscimento facciale. È disponibile anche un otturatore scorrevole per la webcam per una

maggiore privacy*.

“Satellite Pro L50-G testimonia la capacità di dynabook di sviluppare dispositivi cost-effective

senza dover mai rinunciare alle prestazioni, alla tecnologia o alla portabilità", ha commentato

Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. "Tutti i nostri dispositivi sono progettati

per supportare le nuove modalità di lavoro dei dipendenti e Satellite Pro L50-G riunisce tutte le

funzionalità di cui i professionisti hanno bisogno per lavorare durante tutta la giornata".