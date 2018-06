Buffalo, TeraStation Windows Storage Server, prezzi

Equipaggiata con Windows Storage Server 2016, questa nuova linea di NAS è disponibile in diversi formati e configurazioni, dalle piccole soluzioni desktop a due drive a quelle rackmount, che possono essere facilmente integrate all’interno degli ambienti Microsoft.

TeraStation WSS2016

Da sempre impegnata nell’offrire dispositivi e servizi affidabili e semplici da utilizzare, con questa nuova linea di NAS, Buffalo intende mettere a disposizione delle imprese una serie d’importanti innovazioni in ambito storage, che saranno sicuramente apprezzate dalle realtà che operano in ambiente Microsoft. Questa nuova linea di TeraStation, inoltre, s’integra anche con tutti i servizi cloud di Microsoft.

Oltre a essere dotati di HDD di livello NAS-grade, e di ben 8 GB di memoria di tipo ECC, che assicurano una grande stabilità anche quando sono in esecuzione operazioni come il virus scanning, i nuovi NAS WS5020 montano le recenti CPU Intel Atom (C3338) e offrono la connettività 10GbE integrata. Ideali come file server per piccole/medie imprese e realtà con oltre 100 dipendenti, queste soluzioni sono perfette anche come backup server.

Windows Storage Server, inoltre, mette a disposizione anche la funzionalità Shadow Copies, che consente di pianificare la creazione d’istantanee delle cartelle condivise, consentendo, in caso di necessità, di poter effettuare il ripristino dei file modificati, mentre l’ottimizzare dello spazio di archiviazione dei dati è garantito dalla funzionalità di Data Deduplication.

Per essere in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, l’offerta Buffalo nell’ambito delle soluzioni equipaggiate con WSS2016 prevede anche una proposta, la TeraStation WSH5610DNS6, con RAID hardware e relativa CPU dedicata, che garantisce una stabilità del sistema ulteriormente migliorata grazie al minor carico di lavoro sulla CPU principale.

Prezzi NAS Buffalo WSS2016

I prezzi della nuova linea di NAS Buffalo WSS2016 partono dai 1.190,98 Euro + IVA del modello WS5220DNW6 con capacità di 4 TB, per arrivare ai 6.184,99 Euro + IVA del WSH5610DNS6 HW RAID con capacità di 48 TB.