Asus: cashback su schede video AMD

ASUS annuncia che dal 25 novembre al 5 gennaio sarà attivo il cashback sulle schede video ASUS AMD. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che intendono aggiornare la propria scheda grafica ottenendo non solo un aumento delle prestazioni ma anche un ottimo rimborso. Un’ottima idea anche per un regalo di Natale visto che manca esattamente un mese alla Festività più attesa dell’anno.

ASUS AMD modelli VGA idonei al rimborso

SERIE RX5700 / RX5700XT

ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING 45 €;

TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING 45 €;

RX5700XT-8G 45 €;

ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING 45 €;

TUF 3-RX5700-O8G-GAMING 45 €;

DUAL-RX5700-O8G-EVO 45 €;

RX5700-8G 45 €.

SERIE RX570 / RX580