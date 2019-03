Sony RX0 II, la fotocamera premium ultracompatta

La nuova premium Sony RX0 II, è una fotocamera premium ultracompatta fra le più piccole e leggere al mondo

Ereditando le caratteristiche di compattezza estrema e di resistenza ad acqua/polvere, cadute[vii] e urti[viii] della RX0, ilnuovo modello ora offre la registrazione 4K Ultra HD interna, un display LCD inclinabile di 180° verso l’alto e di 90° gradi verso il basso che funziona perfino sott’acqua[ix] ,ii nonché nuove soluzioni per la stabilizzazione dell’immagine nelle riprese video.

Al cuore della RX0 II ci sono un sensore di immagine CMOS Exmor RS™ da 1″ di tipo stacked da 15,3 megapixel e un processore d’immagine BIONZ X™ avanzato, che assicurano una riproduzione dei colori ottimizzata[x] , e la capacità di riprodurre bellissime tonalità della pelle. Questa combinazione è stata potenziata in modo da assicurare prestazioni fulminee e qualità d’immagine straordinaria sia per foto sia per video su un’ampia gamma di sensibilità che va da ISO 80[xi] a 12.800. L’obiettivo grandangolare ZEISS® Tessar T* 24 mmiii F4,0 ha una distanza minima di messa a fuoco di appena 20 cm ed è pertanto ideale per i selfie o le foto di oggetti posizionati sul tavolo.

Una fotocamera per tutte le situazioni

La RX0 II può essere portata in luoghi in cui nessun’altra fotocamera può andare. Con le sue dimensioni di appena 59 mm x 40,5 mm x 35 mm[xii] e un peso di soli 132 g,[xiii] la RX0 II entrafacilmente in tasca ed è pronta per affrontare tutti gli elementi senza timori. È waterproofii fino a un massimo di 10 metri di profondità e resiste alla polvere, alle cadute da massimo 2 metri e agli urtiviii con forza massima di 200 kg.

“In fase di sviluppo, l’obiettivo del modello RX0 originale era creare una fotocamera che offrisse nuove forme di espressione creativa, grazie al suo form factor e alle funzionalità tecniche,” afferma Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging di Sony Europe. “Abbiamo perfezionato queste caratteristiche con la nuova RX0 II e aggiunto ulteriori funzionalità che, secondo noi, ne faranno una fotocamera adatta a qualsiasi tipo di viaggio e che offre prestazioni di pari livello per foto e video in numerosissime situazioni di scatto e riprese di vlog.”

Video e altre funzionalità

La RX0 II offre registrazione interna 4K Ultra HD 30piv con lettura completa dei pixel senza pixel binning per raccogliere circa 1,7 volte la quantità di dati necessaria per i video 4K Ultra HD. Questa sovracampionatura riduce la comparsa di effetto moiré e a gradini, così da assicurare video 4K Ultra HD fluidi e di alta qualità, con dettagli e profondità strepitosi. Utilizzando le nuove applicazioni mobili “Imaging Edge™” di Sony, le riprese possono essere trasferite allo smartphone[xiv] , modificate e condivise con semplicità sui social network.

La RX0 II introduce la stabilizzazione elettronica integrata[xv] per video stabili, anche quando si gira a mano libera. La funzione può essere ottimizzata ulteriormente esportando le riprese su smartphone o tablet con l’applicazione “Movie Edit add-on”[xvi] , che permette di elaborare le informazioni aggiuntive catturate durante le riprese per produrre un video con la fluidità offerta da un gimbal.[xvii] Una nuova funzione aggiuntiva accessibile tramite “Movie Edit add-on” di Sony è “Intelligent Framing” che consente di tenere il soggetto selezionato al centro dell’inquadratura e correggere la distorsione dell’immagine in fase di editing finale. A quel punto è possibile selezionare il rapporto di visualizzazione, a seconda di dove si desidera condividere il video.

Le funzionalità video aggiuntive della RX0 II includono la registrazione Super Slow Motion a massimo 1.000 fps[xviii] , l’uscita 4K HDMI non compressa e la registrazione video proxy simultanea. Gli utenti possono usare le funzioni Picture Profile, S-Log2 e Time Code / User Bit per ottenere un risultato che corrisponde in maniera precisa alla loro visione creativa.

Fotografia di precisione

La versatilità della RX0 II implica chela fotocamera è in grado di offrire numerose funzioni fotografiche in aggiunta a quelle video. Vanta infatti un otturatore anti‑distorsione di massimo 1/32.000 sec. ed è in grado di scattare a massimo 16 fpsv per catturare le emozioni più fuggevoli che attraversano il volto del soggetto. Rispetto all’originale RX0, è stata migliorata la riproduzione dei colori, per assicurare toni della pelle naturali e vivaci, ed è possibile applicare l’Effetto Soft Skin opzionale per correggere piccoli difetti e rughe. Le funzioni di classificazione e protezione possono essere applicate già nella fotocamera ed è ora possibile visualizzare le immagini scattate in modalità continua tutte insieme.

Nella RX0 II, la funzione Eye AF di Sony, che sta riscuotendo grande successo tra i fotografi di ritratto di tutto il mondo, è stata migliorata.Lavelocità, la precisione e il funzionamento dell’Eye AF sono stati ottimizzati per semplificare la creazione di ritratti mozzafiato: basta premere a metà il pulsante dell’otturatore per bloccare la messa a fuoco sull’occhio del soggetto. L’occhio a fuoco può essere selezionato (sinistro / destro / automatico) nel menu o assegnato a un pulsante personalizzato, per consentire agli utenti di concentrarsi sulla composizione.

La fotocamera può essere impostata per la registrazione a intervalli, con cui è possibile creare incredibili video time-lapse[xix] grazie all’applicazione desktop “Viewer” della suite “Imaging Edge” di Sony.

Opzioni multicamera

Mediante l’applicazione “Imaging Edge Mobile”[xx] di Sony, è possibile controllare fino a 5 fotocamere RX0 II in modalità wireless[xxi] e da le 6 a 50 fotocamere mediante access point (a partire dall’estate 2019). La RX0 II è inoltrecompatibile con l’unità di controllo CCB-WD1[xxii] , che permette di connettere e controllare fino a 100 fotocamere in un sistema multicamera cablato. Queste soluzioni multicamera rendono possibili delle opportunità di scatto ed espressioni video innovative da qualsiasi punto di vista l’utente desideri esplorare.

Disponibilità

Il kit RX0 II con impugnatura VCT-SGR1 e staffa sarà disponibile in Europa nel mese di maggio 2019.