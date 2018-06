Sony impugnatura VCT-SGR1, per fotocamere serie RX0 e RX100

Nuova impugnatura Sony VCT-SGR1, versatile per riprese da qualsiasi angolazione e controllo “sulla punta delle dita”.

Impugnatura Sony VCT-SGR1

Ideale per vlogging, fotografie di viaggio, riprese video, autoritratti e molto altro, la nuova impugnatura VCT-SGR1 verticale è compatibile con le fotocamere delle serie RX0 e RX100 di Sony tramite il terminale USB multiplo/micro.

Estremamente compatta e leggera, è in grado di assicurare angolature verso l’alto fino a 70° o verso il basso fino a 100°, per catturare diverse prospettive, come inquadrature dall’alto o dal basso, e autoritratti. L’impugnatura dispone di vari pulsanti sulla parte superiore con funzionalità quali rilascio dell’otturatore, avvio/arresto della registrazione e zoom[ii], consentendo un facile controllo sia con la mano destra sia con la sinistra.

Inoltre, la parte inferiore dell’impugnatura può essere estratta per diventare un cavalletto, accessorio perfetto per foto di gruppo o scatti in condizioni di scarsa illuminazione, per evitare le vibrazioni della fotocamera in caso di scatti a velocità dell’otturatore basse.

La nuova impugnatura VCT-SGR1 sarà disponibile in Europa a partire da luglio.