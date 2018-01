Sony: aggiornamento firmware per fotocamere mirrorless full-frame

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per la fotocamera mirrorless full-frame al top della gamma, la α9 (modello ILCE-9). La versione 2.00 aggiunge la funzionalità metadati IPTC, una nuova funzione di protezione delle immagini, una migliore performance dell’autofocus e un miglioramento generale delle prestazioni.

Sony firnware

L’aggiornamento permette ora ai fotografi di applicare i metadata IPTC a tutti i file, utilizzando il software di Sony IPTC Metadata Preset. Ciò permette agli utenti di incorporare, all’interno delle immagini, le informazioni riguardanti le impostazioni utilizzate per lo scatto, il titolo e la descrizione, così come le informazioni relative al fotografo, le restrizioni del copyright e molto altro.

Inoltre, l’aggiornamento aggiunge ulteriori funzionalità, fondamentali per la fotografia di matrimonio, sport, giornalismo e non solo, migliorando le funzioni di protezione delle immagini. Come sulla recente a7R III, i possessori di a9 possono ora assegnare la funzione “protezione immagine” a un tasto personalizzabile.

Con il nuovo aggiornamento, gli indirizzi MAC della LAN cablata vengono ora visualizzati anche all’interno delle informazioni dell’immagine e i numeri seriali possono essere inseriti all’interno dei metadati, fornendo maggiori informazioni tecniche sulla fonte dell’immagine.

Oltre a ciò, l’aggiornamento del software garantisce anche migliori prestazioni dell’autofocus, perfezionando la funzione di messa a fuoco automatica continua sui soggetti in movimento. Inoltre promette una migliore stabilità dell’AF-C quando si zooma sui soggetti ed è applicabile se abbinato a qualsiasi obiettivo con attacco E di Sony. Ciò aumenta l’usabilità generale della α9 e migliora le sue prestazioni per le riprese di soggetti in rapido movimento e non stazionari, come nella fotografia di sport o naturalistica.

Da ultimo, l’aggiornamento offre anche un miglioramento generale della stabilità operativa e fornisce una soluzione all’attuale inconveniente dovuto al fatto che il software segnala occasionalmente avvisi di surriscaldamento, quando la fotocamera non è realmente surriscaldata.

L’aggiornamento del firmware Ver.2.00 è scaricabile gratuitamente dal sito di supporto Sony.