Nuovi obiettivi FUJIFILM_GF50mmF3.5 R LM WR e XF16-80mmF4 R OIS WR

Aumentano le potenzialità della gamma GFX e della Serie X, FUJIFILM presenta con due nuovi obiettivi: FUJINON GF50mmF3.5 R LM WR e FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR.

obiettivo DSCF1636-r40

· FUJINON GF50mmF3.5 R LM WR

GF50mmF3.5 R LM WR è l’obiettivo GF più piccolo e leggero (335g) con un’apertura massima di f/3,5 e una lunghezza focale di 50mm (equivalente a 40mm nel formato 35mm). Quando viene montato su GFX 50R, la combinazione pesa solo 1,110g, rendendolo il kit GFX più leggero e la scelta perfetta per la fotografia di street e di viaggio. Inoltre, l’obiettivo dispone di guarnizioni nel corpo che lo rendono resistente alla polvere e agli agenti atmosferici e in grado di funzionare a temperature fino a -10 °C, per scattare in condizioni estreme garantendo elevati livelli di affidabilità.

FUJINON GF50mmF3.5 R LM WR sarà disponibile da settembre 2019 al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 1.075 euro iva compresa.

· FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR

Per il suo peso superpiuma e per un ingombro ridotto, XF16-80mmF4 R OIS WR è l’ottica ideale per usufruire di un kit leggero da portare sempre con sé. Il design dell’obiettivo con la struttura esterna in metallo, mostra la qualità e la robustezza del prodotto. Gli anelli di zoom, apertura e messa a fuoco sono stati progettati per una gestione ottimale e comfort di utilizzo. L’obiettivo è anche resistente alla polvere e agli agenti atmosferici e garantisce il funzionamento a temperature fino a -10°C.

FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR sarà disponibile da settembre 2019 al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 889,99 euro iva compresa.