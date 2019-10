Nuovi binocoli Fujifilm della linea FUJINON TECHNO-STABI: TS-X 1440, TS12x28 e TS16-28

FUJIFILM ha annunciato tre nuovi binocoli della gamma FUJINON TECHNO-STABI. TS-X 1440 il modello di punta della serie e due modelli compatti e leggeri, TS12x28 (ingrandimento 12x) e TS16-28 (ingrandimento 16x)

Binocolo- FujiFilm-FUJINON TS-X 1440

I binocoli sono impiegati in un’ampia varietà di applicazioni, ad esempio osservazione della fauna selvatica, astronomia, eventi sportivi e di musica dal vivo. FUJIFILM utilizza le sue eccezionali tecnologie di progettazione ottica e meccanica per sviluppare prodotti ad alte prestazioni e qualità, tra cui i grandi binocoli che hanno contribuito alla scoperta della cometa Hyakutake e binocoli compatti per l’uso quotidiano.

FUJINON TECHNO-STABI TS-X 1440, è un binocolo stabilizzato con ingrandimento 14x che offre il miglior angolo di correzione delle vibrazioni*2 al mondo*1 di ±6°. L’impiego di elementi ottici di grandi dimensioni, con “objective lens elements”*3 dal diametro effettivo*4 di 40mm, permette di raggiungere un’elevata potenza luminosa. L’esclusivo rivestimento “EBC Multi-Coating” viene applicato per controllare il “flare”, il “ghosting” e l’aberrazione cromatica, migliorando al contempo la trasmissione della luce per offrire una visione chiara e nitida. Il design elegante e maneggevole combinato con una struttura resistente all’umidità lo rende di facile utilizzo e affidabile. TS-X 1440 è perfetto per l’osservazione della natura e della fauna selvatica da una barca o da un’automobile e può essere utilizzato per l’osservazione astronomica in condizioni di scarsa illuminazione.

FUJINON TECHNO-STABI TS12x28 e TS16x28 sono binocoli con ingrandimento rispettivamente di 12x e 16x. Entrambi i prodotti offrono eccellenti prestazioni di stabilizzazione dell’immagine, con un angolo di correzione delle vibrazioni di ±3° in un corpo compatto e leggero. In eventi sportivi o di musica dal vivo, i movimenti di un atleta lontano o le espressioni facciali di un artista sul palco sono ben visibili.

Fujifilm ha saputo impiegare al meglio sue tecnologie ottiche ad alta precisione di formatura e assemblaggio, sviluppate in molti anni, per la produzione di una vasta gamma di prodotti tra cui obiettivi broadcast, telecamere di sorveglianza, videoproiettori e binocoli. La società continuerà a sviluppare e fornire prodotti innovativi per soddisfare le diverse esigenze del mercato.

I binocoli FUJINON TECHNO-STABI TS-X 1440, TS12x28, TS16x28 saranno disponibili da fine novembre. Prezzi da definire.