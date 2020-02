Nuova fotocamera bridge Nikon, la COOLPIX P950 con zoom ottico 83x, robusta fotocamera digitale con obiettivo superzoom integrato

Fotocamera Nikon Coolpix P950

Questa robusta fotocamera digitale con obiettivo superzoom integrato costituisce evoluzione dell’apprezzata COOLPIX P900 e accresce la gamma di nuove funzionalità che agevolano ulteriormente l’acquisizione dettagliata di soggetti distanti, per incredibili primi piani e filmati 4K estremamente nitidi.

Grazie all’ampia portata del suo obiettivo zoom, la COOLPIX P950 si candida come fotocamera ideale per i fotografi che desiderano, per esempio, fotografare uccelli o fauna selvatica o anche per gli appassionati di plane spotting (monitorare il movimento degli aeromobili). Lo zoom ottico 83x offre una lunghezza focale pari a 24-2.000mm¹, mentre il Dynamic Fine Zoom 166x estende digitalmente il limite superiore fino a un valore incredibile di 4.000mm².

Le riprese naturalistiche o di stormi di uccelli effettuate anche all’alba o al tramonto saranno eccezionalmente agevolate grazie al luminoso obiettivo NIKKOR con apertura massima f/2.8. La qualità dell’immagine è caratterizzata dall’estrema nitidezza, anche nelle riprese con fattori zoom elevati. Gli appassionati di video, inoltre, potranno registrare sequenze mozzafiato per filmati 4K di soggetti in movimento. Inoltre, è possibile modificare le principali impostazioni di esposizione durante le riprese: una soluzione ideale nel caso di riprese in condizioni di luce variabile. La Nikon COOLPIX P950 supporta anche l’acquisizione fotografica RAW (NRW) per sfruttare al meglio i programmi avanzati di sviluppo, elaborazione e modifica. Inoltre, la slitta superiore consente l’utilizzo di accessori di Nikon come microfoni o mirini di puntamento a traguardo agevolato.