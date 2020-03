La Nikon Z 50 è la mirrorless in formato DX in grado di riprendere scatti e video in 4 k di incredibile qualità, ricchi di dettagli, profondità e colore anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all’attacco a baionetta extra large Z-Mount (lo stesso della Z 6 e della Z 7), al rapido sistema autofocus AF ibrido e all’ampio sensore da 20,9 MP.

Nikon Z 50

Compatta e resistente, ergonomica e intuitiva, è dotata di un nitido mirino elettronico, di uno schermo touchscreen inclinabile e di una comoda e profonda impugnatura, caratteristiche che la rendono ancora più pratica!

Il sistema Eye-Detection AF intelligente è in grado di realizzare emozionanti ritratti e di mettere a fuoco automaticamente gli occhi del soggetto, anche in mezzo alla folla.

ancora più conveniente! Oggi, poi, avere una Nikon Z 50 è

Grazie alla promozione Sconto in cassa, valida fino al 15 marzo, è possibile risparmiare 100 Euro sull’acquisto di uno dei tre kit disponibili.

Di seguito i prezzi indicativi al pubblico con la promozione in corso: