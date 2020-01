La Nikon D5600 è la fotocamera reflex perfetta per immortalare i momenti più romantici con il proprio partner, oltre ad essere il regalo ideale per chi ama la fotografia! Scheda tecnica e prezzo.

Nikon D5600 fronte

Grazie al reattivo monitor touchscreen ad angolazione variabile scattare selfie di qualità con la Nikon D5600 non sarà più un problema, e nemmeno condividere immediatamente le immagini con gli amici o sui social, perché con SnapBridge è possibile trasferirle istantaneamente sul proprio smart device.

La vasta gamma di strumenti creativi integrati nella fotocamera donano un tocco artistico alle foto e ai filmati, rendendoli unici e ancora più espressivi. Il grande sensore in formato DX da 24,2 megapixel, l’ampia gamma ISO e il processore EXPEED 4 si combinano poi per garantire immagini sorprendenti e dettagli incredibili, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La D5600 è la reflex dedicata a chi desidera esplorare le infinite opportunità creative della fotografia ed è perfetta per chi scatta foto con gli smartphone ma desidera sviluppare il proprio talento e condividere la propria creatività con gli altri. Grazie all’ampio sensore d’immagine in formato DX da 24,2 megapixel è possibile catturare anche i dettagli più fini e ottenere foto e filmati incredibilmente nitidi. Il reattivo monitor touchscreen ad angolazione variabile e il mirino ottico offrono tutta la libertà necessaria per catturare la visione del mondo di ogni fotografo. Con Nikon SnapBridge, poi, è possibile connettere automaticamente la fotocamera con il proprio smart device e sincronizzare istantaneamente le foto con il dispositivo al momento dello scatto, condividendo così in pochi secondi le proprie immagini di qualità DSLR con gli amici o sui social. La rivoluzionaria connettività SnapBridge di Nikon utilizza la tecnologia Bluetooth low energy¹ per mantenere una connessione costante fra la D5600 e uno smart device compatibile senza necessità di riconnettersi ogni volta.

Caratteristiche Nikon D5600 più importanti

Sensore in formato DX da 24,2 megapixel

Ampia gamma ISO da 100-25.600

Processore di elaborazione delle immagini EXPEED 4

Sistema di connessione senza fili Nikon SnapBridge, per una sincronizzazione e condivisione immediata sempre attiva

Filmati Full HD e funzione Ripresa time-lapse

Monitor ad angolazione variabile da 8,1cm (3,2 pollici) LCD con ampio angolo di visione, risoluzione di 1.037k punti e touchscreen sensibile

Sistema AF a 39 punti e velocità di ripresa in sequenza fino a 5 fps.

Funzione Fn touch

Mirino ottico

Ampia gamma di strumenti creativi integrati e Picture Control

Prezzo suggerito al pubblico solo body + SD 16GB Lexar: 619,00 euro

in kit con AF-P DX 18-55 mm VR + SD 16GB Lexar: 729,00 euro

in kit con AF-P DX 18-140 VR + SD 16GB Lexar: 929,00 euro

in kit con AF-P DX 18-55 VR + AF-P DX 70-300 VR + SD 16GB Lexar: 949,00 euro