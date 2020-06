La Nikon D3500 è la reflex entry level di livello premium che, grazie al Modo Guida, permette di ottenere foto di qualità in modo semplice e intuitivo anche a chi è alle prime armi.

Nikon D3500

Utilizzandola poi con un obiettivo macro come l’AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, sarà emozionante scoprire e immortalare dettagli e particolari che non si erano mai notati prima come gli insetti, i fiori e le gocce d’acqua in balcone o che si incontrano durante le passeggiate fuori porta.

Caratterizzata da un design comodo e compatto, la Nikon D3500 è dotata di ampio sensore e di un’estesa gamma ISO che permettono di registrare filmati Full HD e catturare immagini ricche di dettagli in qualsiasi condizione di luminosità.

Prezzo indicativo al pubblico della Nikon D3500: a partire da 529,00 Euro.

