FUJINON GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR, teleobiettivo zoom FUJIFILM

Il medio formato FUJIFILM GFX amplia gli orizzonti di ripresa per nuove esaltanti sessioni fotografiche grazie a FUJINON GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR, l’ultimissima novità presentata da FUJIFILM

Si tratta del primo teleobiettivo zoom GF con una gamma focale, equivalente al 35mm, pari a 79-158mm, ideale per la fotografia paesaggistica e naturalistica grazie al suo stabilizzatore ottico dell’immagine e alla sua struttura che lo rende resistente a polvere e intemperie.

Gli obiettivi GF sono la massima espressione della qualità di Fujifilm. Questa qualità viene raggiunta utilizzando le migliori tecnologie ottiche di progettazione e produzione per ottenere un’elevata risoluzione e una ricca riproduzione tonale.

Il sistema medio formato GFX trova la sua caratteristica principale nella capacità di catturare elevati livelli di dettaglio e conferire una sensazione di tridimensionalità all’immagine che, unitamente a un design leggero e compatto dei corpi macchina e degli obiettivi, consente un elevato agio di utilizzo. Il sistema FUJIFILM GFX annovera le fotocamere mirrorless GFX 50S, GFX 50R e un parco obiettivi che conta 8 ottiche GF, tutte già molto apprezzate tra i fotografi professionisti e gli appassionati di fotografia.

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR è un teleobiettivo zoom in grado di catturare qualsiasi tipo di scena grazie alla combinazione di prestazioni di alta risoluzione e a un incredibile effetto bokeh. Inoltre, la struttura dell’ottica è pensata per resistere alla polvere e agli agenti atmosferici e per funzionare a temperature fino a -10°C. Abbinando l’obiettivo al teleconverter GF1.4X TC WR, si può arrivare a una copertura focale pari a circa 111-221 mm nel formato equivalente al 35mm, senza alcun deterioramento della qualità dell’immagine.

FUJINON GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR sarà disponibile al prezzo indicativo suggerito di 2.035 euro iva compresa.