FUJIFILM XF10, prezzo e caratteristiche

FUJIFILM XF10, la compatta ultratecnologica da tenere sempre in tasca. Prezzo e caratteristiche.

FujiFilm XF10

FUJIFILM XF10 è un concentrato di tecnologia in un corpo compatto da portare in viaggio, vacanza, escursioni e che trova il suo posto anche in tasca.

Dotata di connettività Bluetooth migliorata, XF10 consente di trasferire le immagini direttamente sullo smartphone, anche mentre si scatta e si è in movimento.

XF10 è la prima fotocamera della Serie X a presentare una serie di nuove funzioni, tra cui la modalità per il trasferimento automatico delle immagini allo smartphone e la modalità “SQUARE” che consente di passare al formato 1:1 con un singolo tocco sul touchscreen.

FUJIFILM XF10 caratteristiche

La fotocamera digitale compatta premium con obiettivo fisso FUJINON 18.5mm F2.8 di alta qualità. XF10 incorpora un sensore di dimensioni APS-C e tutti gli elementi che caratterizzano la Serie X. Combinando semplici operazioni manuali con una superiore qualità dell’immagine e modalità automatiche di acquisizione molto versatili, è la fotocamera ideale da tenere sempre con sé e per qualsiasi tipologia di scatto.

FUJIFILM XF10 è un concentrato di tecnologia in un corpo compatto e ultraleggero, perfetta da portare in viaggio, vacanza, escursioni e trova il suo posto anche in tasca. Dotata di connettività Bluetooth® migliorata, XF10 consente di trasferire le immagini direttamente sullo smartphone, anche mentre si scatta e si è in movimento. Per cui, massima connettività, sfruttando anche la funzione di geolocalizzazione dello smartphone, per essere sempre più social.

XF10 restituisce immagini di alta qualità che si adattano a un’ampia varietà di esigenze fotografiche e tipologie di scatto, grazie al sensore APS-C da 24,2 megapixel, di cui è dotata, combinato con la tecnologia di riproduzione del colore proprietaria di FUJIFILM. Inoltre, dispone dell’ottica FUJIFNON 18.5mm, equivalente a 28mm nel formato 35 mm, di Tele Converter digitale per spingersi sino a focali 35mm e 50mm.

Grazie alla tecnologia “Touch” del display, è possibile mettere a fuoco e scattare con il semplice tocco di un dito; inoltre, il Wi-Fi e il Bluetooth integrati permettono di condividere velocemente le foto su tutti i device.

XF10 è la prima fotocamera della Serie X a presentare una serie di nuove funzioni, tra queste una nuova modalità per il trasferimento automatico delle immagini allo smartphone e la modalità “SQUARE” che consente di passare al formato 1:1 con un singolo tocco sul touchscreen.

Nonostante le sue dimensioni tascabili e il peso ridotto di soli 280 g, grazie ai componenti di alta qualità e alle nuove funzionalità, XF10 è la fotocamera perfetta da abbinare al proprio smartphone e la compagna ideale per gli appassionati di fotografia.

FUJIFILM XF10 prezzo

XF10 sarà disponibile da ottobre 2018 al prezzo indicativo di 519,99 euro iva compresa.