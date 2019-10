FUJIFILM X-A7 Smartcamera mirrorless che semplifica la fotografia

Design rètro, peso piuma, facilità d’uso, scatti e video dalla qualità sorprendente, tutto questo è X-A7, la mirrorless entry-level di FUJIFILM

Con un corpo compatto e soli 320g di peso (batteria e scheda di memoria incluse), FUJIFILM X-A7 sorprende per la sua praticità. Dotata del sensore d’immagine Fujifilm CMOS APS-C da 24,2 MP, si concentra istantaneamente su volti e occhi, per ritratti, scatti in azione e video, riproducendo colori sorprendenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

A questi aspetti si aggiungono la capacità di realizzare filmati 4K fluidi, di acquisire video ad alta velocità e prestazioni avanzate ad alti ISO, caratteristiche mai viste prima in questa classe di fotocamere

Il sensore d’immagine APS-C da 24,2 MP è di nuova concezione e utilizza un cablaggio in rame per la lettura di dati ad alta velocità e pixel di rilevamento di fase su tutto il sensore. Ciò consente alla fotocamera di sfoggiare un AF molto veloce e preciso in grado di rilevare rapidamente e mantenere a fuoco occhi e volti in movimento anche in condizioni di scarsa luminosità.

La fotocamera è dotata di un display LCD touchscreen da 3,5″ 16:9 con l’intensità luminosa massima di ca. 1.000 candele, che consente di rivedere le immagini in live view anche in pieno giorno. Lo schermo LCD ad angolazione variabile, per la prima volta in una fotocamera della Serie X-A, consente di effettuare delle inquadrature originali o riprendere soggetti altrimenti difficili da inquadrare.

La modalità di ottimizzazione del ritratto, in combinazione con Face / Eye AF, migliora la qualità e l’operabilità nello scatto di autoritratti, ottenendo facilmente un’ottima messa a fuoco e una tonalità della pelle meravigliosa. Inoltre, il “Smart Menu” di nuova concezione facilita il funzionamento intuitivo del touchscreen in modo che anche i principianti possano produrre facilmente immagini di alta qualità.

Per tutte queste caratteristiche, oltre alla semplice funzionalità touch e tap sull’ampio schermo, X-A7 è l’ideale per chi desidera una fotocamera da portare sempre con sé per ottenere immagini straordinarie e video di alta qualità, l’ideale anche per i content creators e i vloggers.

FUJIFILM X-A7 in kit con l’obiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS, nelle versioni Silver e Dark Silver, sarà in vendita da ottobre 2019 al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 769,99 euro iva compresa.