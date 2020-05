La potenza del Large Format in un corpo compatto e leggero: FUJIFILM GFX 50R da oggi è una piuma anche nel prezzo!

Fotocamera FUJIFILM GFX_50R

FUJIFILM GFX 50R ha saputo interpretare magistralmente la potenza qualitativa del Large Format grazie al sensore di immagine di cui è custode, da 51,4 MP (43,8mm x 32,9mm), che è circa 1,7 volte più grande di un sensore 35mm full frame (sensori di immagine che misurano 36mm × 24mm).

Da oggi sorprenderà anche per il suo costo, che è diventato “compatto e leggero” come il suo corpo. FUJIFILM GFX 50R non finisce di stupire e da maggio è in vendita al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 3.575 euro iva inclusa, ovvero l’elevata qualità a un costo accessibile.

FUJIFILM si prepara così a mettere in campo una rivoluzione strategica nel comparto, rendendo il Large Format ancora più concorrenziale e richiesto per una fotografia documentaristica, commerciale, di racconto e di narrazione.

FUJIFILM, quando ha presentato il sistema GFX, ha introdotto nel mercato un inatteso modo di concepire e sfruttare la potenza del Large Format, espandendone le potenzialità ad ambiti fotografici in cui non era possibile sfruttarlo sino a quel momento, dando al fotografo un prodotto leggero, compatto, affidabile, con cui scattare anche all’esterno, fuori da uno studio fotografico.

GFX 50R, con un design stile telemetro, incarna l’evoluzione del Large Format, si presenta come l’equilibrio perfetto tra massima qualità e portabilità, lo strumento adatto per il paesaggista, il documentarista e il ritrattista, ossia la giusta combinazione tra sensore prestante, facilità d’uso, limitato ingombro, in un corpo tropicalizzato e resistente, compatibile con tutte le tipologie di flash.

Il corpo leggero, pari a circa 775g (peso operativo incluso peso della batteria e supporto di registrazione) con uno spessore di soli 66,4mm, è in lega di magnesio ed è sigillato in 64 punti per garantire resistenza a polvere e agenti atmosferici e la capacità di essere utilizzata a temperature fino a -10 °C.

Il design in stile telemetro consente di osservare direttamente il soggetto della foto, mentre con l’altro occhio si guarda attraverso il mirino. Questo permette di controllare e percepire la reale atmosfera.

GFX 50R supporta il software di tethering “HS-V5 for Windows” e “Tether Shooting Plug-in PRO per Adobe® Photoshop®” e “Capture One Pro (FUJIFILM)”, per essere utilizzata pienamente nelle sessioni in studio di fotografia commerciale e di moda. Inoltre, supporta la tecnologia Bluetooth® di tipo “low energy”. Le immagini catturate possono essere trasferite facilmente e con rapidità su smartphone e tablet tramite l’app FUJIFILM Camera Remote.

GFX 50R, con tutta la sua potenza e affidabilità, è la fotocamera utilizzata da Alberto Buzzanca, Simone Sbaraglia e Marco Urso, tre X-Photographers i quali, nei loro progetti personali sviluppati in ambiti diversi, hanno saputo mettere a frutto tutta la massima qualità del large format, ormai sistema, e strumento, necessario del loro corredo fotografico.

