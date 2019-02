Fujifilm FinePix XP140 , fotocamera per escursionisti

FinePix XP140, la fotocamera rugged della serie XP. Resistente a polvere e sabbia, subacquea fino a 25m, resistente agli urti fino a 1,8mm*1 e al freddo fino a -10°C. Con i suoi 207g*2 è l’accessorio perfetto per le escursioni estreme.

fotocamera XP140_Blue_Back

Oltre al design e alla costruzione robusta, XP140 ha un obiettivo FUJINON che vanta l’esclusiva tecnologia di riproduzione del colore FUJIFILM, utilizza un sensore CMOS retroilluminato da 16,4 megapixel e un nuovo processore per offrire un’eccezionale qualità d’immagine. XP140 è ora in grado di registrare filmati 4K, per la prima volta nella storia della serie XP. XP140 è la scelta ideale per un’ampia varietà di situazioni di ripresa perché vanta anche una serie di funzioni automatiche, come il riconoscimento del soggetto principale ed è dotata di una nuova interfaccia utente.

FUJIFILM FinePix XP140 sarà in vendita al prezzo indicativo di 199,99 euro i.i.

Caratteristiche Principali FUJIFILM FinePix XP140

Sensore e obiettivo ad elevate prestazioni con esclusiva tecnologia di riproduzione del colore

La fotocamera FUJIFILM XP140 ha un sensore CMOS retroilluminato da 16,4 megapixel e un’ottica FUJINON stabilizzata con zoom 5x da 28mm*3. Lo zoom può essere raddoppiato a 10x utilizzando la tecnologia Intelligent Digital Zoom di Fujifilm. XP140 offre anche una sensibilità massima di ISO12800 (uno stop in più rispetto a XP130) per produrre immagini nitide a basso rumore anche in condizioni di luce scarsa. Gli anni di esperienza di Fujifilm si riflettono nella sua tecnologia di riproduzione del colore, che assicura risultati splendidi in tutte le condizioni.

Funzioni di scatto automatiche versatili

Con la modalità “Scene Recognition Auto” migliorata, XP140 rileva il soggetto principale e il tipo di scena e ottimizza automaticamente le impostazioni della fotocamera. La funzione “Eye Detection” aiuta a catturare i ritratti focalizzandosi automaticamente sugli occhi della persona. Una varietà di modalità autoscatto aiutano a catturare i momenti istantanei azionando automaticamente l’otturatore quando rileva un sorriso o il singolo volto di una persona. La fotocamera offre anche 17 varianti di Filtri Avanzati, tra cui i nuovi “Rich & Fine” e “Monochrome (NIR)”, selezionabili tramite la nuova interfaccia utente live-view.

Quattro livelli di protezione: waterproof 25m, shockproof 1.8m, freezeproof fino a -10°C e dustproof

La fotocamera XP140 è conforme allo standard IP68*4’, per resistenza all’acqua e alla polvere. È impermeabile fino a 25m, corrispondente a un miglioramento del 125% rispetto a XP130. La fotocamera, pensata per essere sfruttata all’aperto e per essere facilmente utilizzata con una sola mano, si presenta con un design dal grip migliorato e con un meccanismo a doppia chiusura per il vano batteria. Non sarà più necessario preoccuparsi di acqua, freddo, sabbia e cadute e per questo motivo è anche una fotocamera perfetta per i bambini.

Accoppiamento Bluetooth®*5 e connettività wireless LAN con dispositivi smart*6 per il trasferimento automatico di foto e la stampa Instax

La tecnologia Bluetooth® low energy consente il trasferimento automatico di immagini su smartphone e tablet. La tecnologia sincronizza anche le informazioni sull’orario e sulla posizione dal dispositivo e le integra nelle immagini, oltre a consentire la funzione di scatto remoto tramite l’app. Gli utenti devono scaricare l’app “FUJIFILM Camera Remote” sul proprio device per trasferire facilmente foto e video