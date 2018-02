Fujifilm FinePix XP130, nuova fotocamera compatta

​Fujifilm presenta la nuova fotocamera compatta rugged FinePix XP130, perfetta per affrontare le più svariate​ situazioni fotografiche. Molto robusta, è repellente alla polvere, impermeabile fino a 20m, resistente alle basse temperature e agli urti fino a 2,75m.

Fujifilm XP130

Sulla scia del successo mondiale, con oltre 5 milioni di modelli venduti, nasce l’ultima fotocamera della serie XP, dotata di un corpo resistente alle intemperie, dimensioni compatte e la più recente tecnologia Bluetooth per un facile trasferimento delle immagini.

FinePix XP130 è la fotocamera compatta perfetta per affrontare le più svariate situazioni fotografiche. È molto robusta rispetto ai modelli precedenti, di fatti è repellente alla polvere, impermeabile fino a 20m, resistente agli urti da 1,75m e alle basse temperature.

Oltre a questi quattro livelli di protezione, XP130 è dotata della più recente tecnologia Bluetooth che consente il facile e istantaneo trasferimento delle immagini su smartphone e tablet. Con un peso di soli 207g, XP130 vanta l’esclusiva tecnologia di riproduzione del colore di Fujifilm e un’eccezionale qualità delle immagini. Grazie all’obiettivo FUJINON e al sensore CMOS retroilluminato da 16,4 megapixel di cui è dotata, è la scelta ideale per tutta la famiglia e per un’ampia varietà di situazioni di ripresa outdoor e indoor.

Caratteristiche Principali della fotocamera FinePix XP130

Quattro livelli di protezione: waterproof 20m, shockproof 1.75m, freezeproof fino a -10°C e dustproof

XP130 è progettata per la massima facilità d’uso durante le attività di svago all’aria aperta, con un design che restituisce una presa sicura con una sola mano e un meccanismo a doppia chiusura per il vano batteria. XP130 è conforme allo standard IP683, per impermeabilità e resistenza alla polvere. Acqua, sabbia e cadute non sono più un problema, anche per questo motivo è la fotocamera perfetta per il divertimento dei bambini.

Abbinamento Bluetooth e connettività wireless LAN con smartphone e tablet

La nuova tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico consente il trasferimento automatico e istantaneo delle immagini su smartphone e tablet tramite la semplice registrazione del collegamento. La tecnologia sincronizza anche le informazioni di orario, data e posizione dal proprio dispositivo e le abbina alle immagini. Per utilizzare questa funzione, gli utenti possono scaricare l’app gratuita “FUJIFILM Camera Remote” che permette di navigare e scaricare foto e video presenti sulla fotocamera direttamente dal proprio smartphone o tablet. Per gli utenti di stampanti INSTAX Share, le immagini possono essere trasferite direttamente dalla fotocamera alla stampante per smartphone INSTAX Share per una stampa immediata.

Eccezionale qualità d’immagine

XP130 è dotata di un sensore CMOS retroilluminato da 16,4 megapixel e dello zoom ottico 5x FUJINON con una escursione focale che parte dal grandangolo di 28mm. L’escursione dello zoom ottico può essere raddoppiata a 10x con la tecnologia Intelligent Digital Zoom di Fujifilm. La fotocamera ha anche un meccanismo di stabilizzazione ottica dell’immagine che riduce le vibrazioni e garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Gli anni di esperienza di Fujifilm si riflettono nella sua tecnologia di riproduzione del colore, che garantisce tinte splendide in ogni condizione.

Design compatto e leggero e ampio monitor LCD

XP130 è dotata di un ampio monitor LCD ad alta definizione da 3,0 pollici e 920.000 pixel, in un corpo compatto e leggero che pesa solo 207g. Il monitor riduce i riflessi consentendo agli utenti di controllare comodamente la composizione e le immagini scattate in pieno giorno o sott’acqua. Nonostante il suo corpo compatto, i pulsanti sono stati pensati per avere dimensione e posizione ottimali, permettendo un funzionamento intuitivo anche quando si indossano i guanti da sci. Infine, il design è studiato per consentire una presa salda e sicura anche con una sola mano.

Funzioni di scatto versatili per valorizzare il tuo stile fotografico

La nuova livella elettronica è particolarmente utile per catturare soggetti orizzontali, come ampi paesaggi oppure soggetti architettonici. La funzione Eye Detection aiuta a catturare facilmente i ritratti focalizzandosi automaticamente sugli occhi del soggetto. XP130 offre una varietà di altre interessanti funzioni, tra cui la modalità Cinemagraph, che produce immagini statiche con elementi in movimento, e la funzione Time-Lapse Video, che converte automaticamente in un filmato Full HD a 60 fps le fotografie scattate utilizzando la funzione intervallometro oppure la modalità Burts con raffica fino a 10 fotogrammi al secondo.

Fujifilm XP130 : prezzo indicativo suggerito al pubblico di 219,99 Iva inclusa.