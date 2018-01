Fotocamera Sony RX0: nuove capacità di scatto “multi-view”

Sony, leader globale nel settore del Digital Imaging e maggiore produttore mondiale di sensori di immagine, ha annunciato oggi nuove soluzioni multicamera wireless e cablate per il versatile modello RX0, pensate per offrire ancora più creatività, flessibilità e operatività a chi crea contenuti.

Fotocamera compatta Sony RX0

L’RX0, annunciata a IFA 2017, racchiude le avanzate qualità di imaging dell’apprezzata gamma di fotocamere RX di Sony in un resistente corpo[i] ultra compatto e waterproof che misura circa 59 mm x 40,5 mm x 29,8 mm (LxAxP)[ii] e pesa appena 110 g[iii] . Le dimensioni compatte e la versatilità a tutto tondo di questa nuova fotocamera la rendono una potente risorsa, sia quando è utilizzata come unità singola sia in combinazione con altre fotocamere RX0 in situazioni di scatto con angolazioni e visuali multiple. Per offrire opzioni di montaggio versatili anche in ambienti ristretti, la fotocamera vanta una posizione dell’ottica completamente simmetrica ed è dotata di una funzione di rotazione dell’immagine, che migliora ulteriormente l’enorme potenziale creativo della macchina.

La fotocamera compatta RX0 offre due soluzioni diverse per il controllo e la registrazione multicamera: una soluzione cablata, per un controllo e una sincronizzazione precisi e accurati della fotocamera, e una soluzione wireless, più pratica e flessibile.

Nuova funzione di ripresa multi-view via cavo per RX10 con Camera Control Box

Sony ha annunciato una nuova unità di controllo della fotocamera (modello CCB-WD1), che si connette all’RX0[iv] permettendo all’utente di controllare l’unità da browser Web su PC[v] tramite una connessione IP (Internet Protocol) cablata. Convertendo il segnale di controllo a IP, è possibile controllare con precisione le impostazioni della fotocamera[vi] da un unico PC connesso, in qualsiasi posizione. La connessione via cavo permette di sincronizzare molteplici fotocamere RX0 e unità di controllo associate (fino a un massimo di 100 dispositivi[vii] in totale) consentendo ai creatori di contenuti di ottenere effetti cinematografici di alta qualità, come “bullet time” o realtà virtuale, o di registrare eventi di alto profilo da angolazioni uniche.

Quando vengono utilizzate più unità di controllo accoppiate alle fotocamere RX0, è possibile modificare simultaneamente le impostazioni di tutte le fotocamere connesse e avviare/interrompere la registrazione nello stesso momento. In aggiunta, è disponibile anche una funzione di sincronizzazione video, che permette di sincronizzare il timing dei fotogrammi tra tutte le fotocamere connesse. In questo modo, viene ridotto il gap tra le varie unità, facilitando così la fase di montaggio per la creazione di effetti speciali.

I file possono essere trasferiti direttamente sul PC[viii] connesso, con la possibilità di assegnare e modificare i nomi dei file per ottimizzare l’organizzazione dei contenuti nelle applicazioni multicamera. In totale, è possibile collegare fino a 100vii fotocamere RX0 e unità di controllo della fotocamera CCB-WD1 per un feed multicamera live-view. In aggiunta, attraverso l’unità di controllo della fotocamera, l’utente può programmare facilmente le impostazioni e le modalità di scatto di tutte le fotocamere connesse.

Disponibilità

La nuova unità di controllo della fotocamera CCB-WD1 sarà disponibile a febbraio 2018.

Registrazione multi-view wireless ottimizzata con la nuova applicazione PlayMemories™ per dispositivi mobili

La nuova versione 6.2 dell’applicazione PlayMemories Mobile di Sony espande le funzionalità di controllo multicamera per l’utilizzo con l’RX0iv. Con la nuova versione dell’applicazione per dispositivi mobili, gli utenti potranno connettere il proprio smartphone o tablet a un massimo di 50 fotocamere RX0 tramite un access point[ix] per controllarle simultaneamente[x] . Oltre alla capacità (già disponibile) di modificare le principali impostazioni della fotocamera, sarà possibile spegnere o accendere tutte le fotocamere connesse simultaneamente[xi] e gli utenti potranno anche controllare e registrare le immagini in base a “gruppi” di fotocamere separati.

La nuova applicazione PlayMemories Mobile per dispositivi mobili versione 6.2 sarà disponibile da questo mese.