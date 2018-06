Fotocamera mirrorless Fujifilm X-T100, prezzo e caratteristiche

FUJIFILM X-T100 è l’ultima fotocamera digitale mirrorless che si aggiunge alla Serie X.

Fotocamere mirrorless Fujifilm X-100T

Dal design elegante e rètro, FUJIFILM X-T100 offre una serie di interessanti funzioni tra cui un mirino elettronico a elevato ingrandimento, LCD touch screen orientabile in tre direzioni, ribaltabile in orizzontale fino a 180° per realizzare facilmente selfie e una batteria dalla durata estesa che consente fino a 430 scatti.

Inoltre, X-T100 assicura una straordinaria qualità d’immagine grazie al sensore da 24,2 megapixel e alla tecnologia di riproduzione colore Fujifilm. La fotocamera, caratterizzata da un avanzato riconoscimento automatico della scena e tecnologia Bluetooth®*1 di ultima generazione, è la compagna ideale per le opportunità fotografiche di tutti i giorni.

Piccola, potente, elegante, X-T100 pesa solo 448 g*2 e ha un rivestimento in alluminio anodizzato nella parte superiore. Il potente sensore APS-C da 24,2 megapixel restituisce fotografie ricche di dettagli, di elevata qualità e dai colori reali. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth® integrata, il trasferimento delle immagini è semplice e veloce, per una condivisione immediata sui propri social preferiti. Tra le sue dotazioni, X-T100 annovera un sistema di autofocus a rilevamento di fase e un algoritmo di messa a fuoco automatica di nuova concezione per un fuoco più rapido e preciso. Grazie al suo limitato ingombro e peso, grazie a una resa straordinaria per immagini da condividere e da stampare, per fotografie da non perdere nelle memorie dei propri device, X-T100 è la fotocamera ideale da avere sempre a disposizione e che non delude le aspettative di nessuna tipologia di fotografo.

Caratteristiche principali FUJIFILM X-T100

Design elegante e prestazioni elevate

Il rivestimento anodizzato offre un design rètro ed elegante in due diversi colori, Dark Silver e Black. Il corpo macchina riprende il familiare design della popolare serie X-T di Fujifilm ed è caratterizzata da tre selettori di controllo posti sulla parte superiore.

X-T100, che unisce un sensore APS-C da 24,2 megapixel a un potente processore delle immagini, garantisce di ottenere la rinomata qualità fotografica di FUJIFILM in combinazione con l’iconica tecnologia di riproduzione colore perfezionata in oltre 80 anni. L’obiettivo FUJINON in dotazione consente la massima risoluzione dell’immagine, capacità di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione, ampia gamma dinamica e un’eccezionale riproduzione dei colori. X-T100 è la compagna perfetta per un’ampia gamma di opportunità fotografiche.

Autofocus veloce e varietà di funzioni automatiche per la massima facilità d’impiego

X-T100 è dotata di pixel a rilevamento di fase e di un algoritmo di nuova concezione, originariamente sviluppato per i modelli di punta della Serie X. Grazie al sistema Intelligent Hybrid AF, la messa a fuoco automatica risulta rapida e precisa, consentendo di catturare istantaneamente momenti fotografici da immortalare. L’evoluta modalità SR+ Auto unisce ora il riconoscimento di soggetti e scene.

Queste funzioni automatiche rendono la fotocamera accessibile e facile da usare, proponendosi come la fotocamera perfetta per qualsiasi livello fotografico e in qualunque occasione.

Ampia gamma di obiettivi e prestazioni per la massima versatilità

X-T100 è compatibile con la pluripremiata gamma di obiettivi X Mount di Fujifilm, incluso l’ultimo zoom elettronico piccolo e leggero XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. X-T100 può quindi essere utilizzata per le riprese di qualsiasi soggetto o genere fotografico. I 26 obiettivi*3 che fanno parte della gamma di obiettivi di Fujifilm coprono lunghezze focali da 15mm a 1200mm (equivalenti nel formato 35 mm) inclusi zoom e obiettivi a focale fissa.

Con X-T100, versatile e affidabile, si potrà esprimere al meglio la propria creatività, grazie al monitor LCD orientabile in tre direzioni, al mirino elettronico EL ad alta risoluzione e ingrandimento (0,62x) e alla potente batteria che consente, per ogni carica, fino a 430 scatti.

Nuova tecnologia Bluetooth per un trasferimento delle immagini rapido e semplice

La fotocamera è dotata di tecnologia Bluetooth a energia ridotta per il trasferimento rapido, semplice e automatico delle fotografie su smartphone e tablet, utilizzando l’app gratuita per dispositivi smart ‘FUJIFILM Camera Remote’.

La funzione di trasferimento continuo offre un flusso costante delle immagini anche in modalità di scatto, in modo che le immagini possano essere condivise e caricate istantaneamente.

La fotocamera è anche compatibile con la stampante FUJIFILM Instax SP-3, gli utenti possono quindi divertirsi a stampare e condividere le proprie immagini.

Funzioni per espandere la creatività

X-T100 mette a disposizione la modalità di simulazione pellicola di FUJIFILM, che annovera 11 esclusive variazioni e 17 diversi filtri avanzati per rendere più facile l’aggiunta di un proprio tocco creativo, anche grazie alla riproduzione di toni colore che sono simili a quelli delle pellicole e a quelli delle espressioni artistiche.

Inoltre, le regolazioni delle impostazioni sono rapide e semplici, le operazioni sono possibili in un solo passaggio, tramite il selettore di funzione, la manopola di compensazione dell’esposizione e la funzione “Touch Function” sul monitor LCD posteriore. Tutte queste caratteristiche sono state progettate per aumentare la libertà nelle espressioni fotografiche.

Video creativi

Oltre a scattare foto fantastiche, X-T100 è perfetta per fare video grazie alla registrazione 4K e alla possibilità di acquisire filmati Full HD a 100 fps, per video in super slow motion. La porta per microfono esterna garantisce un audio di qualità professionale e con le modalità di simulazione pellicola FUJIFILM puoi aggiungere il tocco finale e ottenere filmati professionali senza dover utilizzare software di editing.

FUJIFILM X-T100 prezzo

FUJIFILM X-T100 sarà in vendita ai prezzi indicativi suggeriti al pubblico di 619,99 euro iva compresa solo corpo e di 719,99 euro iva compresa in kit con l’obiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ.