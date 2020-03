Per avere sempre sotto controllo le finanze di un’impresa o professionista, è fortemente consigliato usare un software gestionale in cloud o client. Vediamo il perché.

Fatture in Cloud

Se hai un’impresa o sei un libero professionista, non puoi esimerti dall’usare un software gestionale. Sul mercato ne esistono di diversi tipi, dipende dalla tipologia dell’impresa/professione e dagli obiettivi.

I gestionali si dividono fondamentalmente in due tipologie:

gestionali da installare lato client, ovvero sul computer o sui diversi dispositivi dell’utilizzatore;

gestionale lato server, ovvero gestionale installato su server del proponente.

Quale tipologia utilizzare

E’ fuori dubbio che oggi, visto che si è soliti spostarsi, è preferibile avere sempre con sé alcuni dati del gestionale. Pertanto i gestionali in cloud (lato server) sono fortemente consigliati senza dover chiamare un collega in ufficio o tornare in sede prima di poter disporre di una fattura o semplicemente di un dato.

Fatture in Cloud offre diversi servizi inclusi e che agevolano il compito di controllo delle finanze. Per gli utenti in regime forfettario, Fatture in Cloud offre anche un regalo di benvenuto.

Da poco, Fatture in Cloud ha lanciato un’offerta dedicata a tutti coloro che operano in regime forfettario.

In cosa consiste?

Fatture In Cloud ha deciso di regalare un account che include tutti i servizi migliori (tranne la fatturazione elettronica a cui i forfettari non sono obbligati) per un valore totale di più di 200€ + IVA l’anno. Ad oggi già 4.000 regimi forfettari hanno aderito alla promo.

Fatture In Cloud si mette vicino ai forfettari ed offre un grande aiuto, ovvero consente di:

creare fatture e preventivi in un attimo: fuori ufficio o dal cliente è possibile creare al volo un preventivo o una fattura in modo semplice e veloce.

Inviare solleciti di pagamento anche automatici ai clienti smemorati. I moduli sono già precompilati, bisogna solo pianificare l’invio scegliendo l’inoltro il giorno della scadenza, prima o dopo di essa in libertà.

Scadenziario: Fatture In Cloud ricorda in automatico quando stanno per scadere i pagamenti in entrata e uscita, i moduli F24 e le tue scadenze personalizzate.

App Android e iOS per smartphone e tablet permette di operare anche in mobilità

avere un collegamento diretto con il commercialista, dandogli accesso all’account così da risparmiare molto tempo ed evitare errori.

Cosa puoi fare con Fatture in Cloud

Con i servizi offerti da Fatture in Cloud puoi beneficiare di diversi servizi. Tra i quali:

Fatture e preventivi

Registro acquisti

Scadenzario

Sollecito pagamenti

Collaborazione con il commercialista

App per dispositivi mobili

Perchè utilizzare un gestionale in cloud

I motivi per cui vale la pena utilizzare un gestionale sono molteplici.

Prima di tutto l’avere a portare d’occhio, in pochi click, una serie di dati che diversamente avrebbero presupposto un lasso di tempo elevato per il recupero. E il tempo, è uno dei beni più preziosi per chi fa impresa o esercita una professione.

Poi, se si opta per un gestionale in cloud, si potrà beneficiare della disponibilità dei dati ovunque grazie al fatto che risiedono sui server della società proponente.

Puoi utilizzare i servizi del gestionale con qualsiasi dispositivo mobile, oltre che dal PC. Un vantaggio notevole.

Ma non solo. Un gestionale in cloud presuppone che la manutenzione non sia a carico del cliente e che gli aggiornamenti siano in tempo reale, senza richiedere nessun intervento da parte dell’utilizzatore.

Share and Enjoy !