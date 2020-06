Con più di 200 tra speaker e ospiti il WMF (Web Marketing Festival) torna con un format unico e innovativo e con un ricco programma formativo nella nuova veste di evento multisala online: 30 sale su temi legati al Web Marketing e all’Innovazione e un Mainstage in formato show televisivo che ospiterà talk ispirazionali e testimonianze sulle sfide del presente e del futuro alla luce della nuova emergenza sanitaria e non solo.

WMF Web Marketing Festival

Il primo Festival sull’Innovazione ai tempi del Covid-19 è italiano: al WMF Online – Edizione Diffusa dal 4 al 6 giugno un viaggio nel futuro tra le evoluzioni tecnologiche, digitali e sociali per migliorare il pianeta. Tra gli ospiti anche il nostro direttore Anna Bruno con il suo ultimo libro “Digital Travel“.

Il primo Festival dedicato all’Innovazione al tempo del Covid-19 è italiano: il WMF – il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale – il 4, 5 e 6 giugno presenta il WMF Online – Edizione Diffusa, rivelando un format ibrido che unirà lo scenario tradizionale del Palacongressi di Rimini e IEG, riaperto per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria, a una lunga serie di collegamenti in live streaming e alla trasmissione di sale tematiche da luoghi culturali e sportivi della penisola, per uno sviluppo di interventi e contributi senza precedenti, che coinvolgerà luoghi da tutto il mondo ed eccellenze italiane. Diffondere l’innovazione attraverso il digitale e l’offline, il tutto, spaziando tra formazione, attualità,futuro, tecnologia e riflessioni su come l’innovazione, vero filo conduttore del Festival, possa agire sulla società di oggi e di domani.

Al centro, allora, momenti di dibattito, show, intrattenimento e un format con tempi e ritmi televisivi sul palco centrale, il Mainstage del WMF. Qui – dallo show di apertura a sorpresa in programma alle 09:30 del 4 giugno – si alterneranno, in presenza in studio e in collegamento, ospiti, personalità e artisti durante tutto l’arco della tre giorni: dal PM Antimafia Giuseppe Lombardo al Robot Sophia in collegamento da Hong Kong, da Claudio Marchisio al giornalista Andrea Scanzi, passando per Gessica Notaro, l’autore di Breaking Italy Alessandro Masala, Paolo Crepet, Roy Paci, Lo Stato Sociale, Andrea Pennacchi, I Sansoni.

Mainstage e Sale Formative: gli ospiti e gli speaker del WMF Online

Anche per l’edizione online di giugno, il WMF integra la propria offerta formativa con le testimonianze e i talk ispirazionali del Mainstage, che accoglierà – in presenza a Rimini e in collegamento – ospiti internazionali, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Si porrà l’attenzione sulle sfide globali attuali e future attraverso temi ad alto impatto sociale, momenti di intrattenimento, show e musica.

Tra gli ospiti del WMF Online il PM GiuseppeLombardo, Procuratore Aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, da anni impegnato nella lotta alla ‘ndrangheta, che parlerà di mafia e sistemi criminali. Sul Mainstage anche il giornalista AndreaScanzi, che parlerà di informazione e del ruolo del giornalismo durante l’emergenza sanitaria, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet e relatori rappresentanti dell’Istituto Italiano di Tecnologia, di ESA (European Space Agency), INTEL e del MIT di Boston. Spazio poi a David Vannozzi, direttore generale di Cineca, e all’architetto Maurizio Carta, che parlerà di innovazione urbana e dei borghi del futuro.

Ampio spazio anche ai temi più caldi dell’attualità: l’avvocato Francesco Paolo Micozzi eseguirà il fact-checking e analizzerà il caso “Trump-Twitter”, Riccardo Meggiato, esperto di sicurezza informatica, interverrà sul contact tracing spiegando il caso dell’App Immuni, Luca Rossettini – Founder e CEO di D-Orbit – parlerà del recentissimo lancio di SpaceX, Mika Rantakokko della diffusione della tecnologia 6G, mentre Donato Speroni di ASviS spiegherà l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno.

Direttamente da Hong Kong, in collegamento, ci sarà Sophia, il robot umanoide della Hanson Robotics più avanzato al mondo: il suo software di intelligenza artificiale le permetterà di rispondere a un’intervista live e di dialogare come un vero essere umano.

Sul palco principale anche ClaudioMarchisio – ex calciatore della Juventus e della Nazionale, oggi imprenditore e collaboratore del Corriere della Sera – e ancora l’attore Andrea Pennacchi, Alessandro Masala – autore dello show online Breaking Italy – Gessica Notaro, Roy Paci, Lo Stato Sociale, Ubaldo Pantani, I Sansoni.

All’interno delle oltre 30 sale formative, spazio invece agli interventi di relatori esperti e rappresentanti di brand internazionali come Twitter, Mozilla, Oracle, IPSOS, Hewlett Packard Enterprise e Microsoft. Tra le nuove sale di questa edizione ONP e Philanthropy, Video e Podcast ed Export e Mercati Internazionali, quest’ultima in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’estero e con la partecipazione dei segretari generali di Malta, Croazia, Serbia, Francia, Vietnam, Australia, Canada e Tunisia, che rende il WMF Online un Festival dal respiro internazionale.

Confermate all’interno del programma formativo, inoltre, le sale tematiche su E-Commerce (di cui una realizzata da Shopify, l’altra da Search Marketing Connect), Content Marketing, SEO, Social Media Strategies, Digital Journalism, Brand, Intelligenza Artificiale. A queste si aggiungono la sala Video Strategy sponsorizzata da Infinity e Mediaset, quella Legal sponsorizzata da Polimeni-Legal, UX e Web Design in collaborazione con Architecta e l’evento Aruba.

Sul sito del Festival è disponibile il programma completo del WMF Online.

