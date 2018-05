Amazon Prime Reading: libri gratis per i clienti Amazon Prime

I clienti Amazon Prime ora possono leggere i titoli che desiderano, tra centinaia dei più famosi libri Kindle, fumetti, libri per bambini e molto altro, senza costi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere da subito scaricando l’app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando gli eReader Kindle o i tablet Fire.

Amazon Prime Reading

Con Prime Reading è possibile godersi i libri Kindle più venduti tra cui Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling, Dove nasce l’arcobaleno di Andrea Caschetto, È un giorno bellissimo di Amabile Giusti, Stoner di John Edward Williams, Certi Momenti di Andrea Camilleri, Orfani Bianchi di Antonio Manzini, Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli (vincitore del premio Bancarella), La teologia del cinghiale di Gesuino Nèmus (vincitore del premio Campiello Opera Prima e del premio Bancarella), la serie di Stephenie Meyer (Twilight) e fumetti come Le più belle storie estive di Disney e molti altri.

Prime Reading si aggiunge alla crescente lista di benefici per i clienti Amazon Prime, tra cui consegne veloci illimitate, accesso illimitato a Prime Video, Twitch Prime, Prime Photos, Prime Now a Milano e molto altro.

Alcune caratteristiche di Amazon Prime Reading

Centinaia di libri di successo: i clienti possono attingere a una selezione di titoli tra cui Le più belle fiabe di Disney, House of Cards di Micheal Dobbs, le guide viaggi di Lonely Planet (in inglese) e opere di autori best-seller come Roberto Saviano, Banana Yoshimoto, Andrea Camilleri, Mauro Corona, Antonio Manzini, Simonetta Agnello Hornby, Riccardo Bruni, Stephenie Meyer e molti altri.

Leggi quando e dove vuoi: i clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere da subito su qualsiasi dispositivo, scaricando l’app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando gli eReader Kindle e i tablet Fire. Funzioni Kindle più apprezzate: è possibile utilizzare tutte le funzioni Kindle più amate come le frasi più sottolineate per riconoscere i passaggi preferiti dai clienti Kindle, oppure Scorri Pagina che permette di sfogliare facilmente il libro senza mai perdere il segno, e ancora le recensioni dei clienti.

“Il valore di Amazon Prime è incredibile e, continuando a investire e innovare, saremo in grado di offrire a i nostri clienti ancora più semplicità d’uso, selezione e intrattenimento” afferma Alessio Santarelli, EU Kindle Content Director di Amazon. “Ora l’offerta è ancora più ricca grazie all’arrivo di Prime Reading, che permette ai clienti di accedere a centinaia di libri e fumetti tra cui i best seller come Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling,Dove nasce l’arcobaleno di Andrea Caschetto, È un giorno bellissimo di Amabile Giusti o Certi momenti di Andrea Camilleri, senza alcun costo aggiuntivo. Crediamo che i clienti Amazon Prime apprezzeranno l’ampia scelta di libri a disposizione che include tutti i generi letterari, dai thriller psicologici alla saggistica, ai romanzi rosa”.

I clienti non ancora iscritti ad Amazon Prime possono provare Prime Reading grazie ad un periodo di uso gratuito di 30 giorni.

Amazon Prime

Amazon Prime è stato ideato per rendere la vita più semplice, ogni singolo giorno. Oltre 100 milioni di clienti Amazon Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati. I clienti Amazon Prime in Italia possono già usufruire di consegne illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2 o 3 giorni su molti altri milioni.

Grazie a Prime Now, i clienti Prime di Milano e hinterland possono acquistare decine di migliaia di prodotti e riceverli con consegne in un’ora o all’interno di finestre di due ore. I clienti Amazon Prime di Milano possono inoltre usufruire della Consegna Oggi, senza costi aggiuntivi, su oltre un milione di prodotti.

In aggiunta alle spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, i clienti Amazon Prime possono beneficiare dello streaming illimitato di film e serie TV grazie a Prime Video, di spazio di archiviazione illimitato e sicuro per le foto con Prime Photos, di contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi con Twitch Prime e dell’accesso in anteprima alle Offerte lampo. Inoltre, i clienti Prime di tutto il mondo possono approfittare delle offerte esclusive di Prime Day.

Quanto costa Amazon Prime

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a €36 all’anno (oppure €4,99 al mese) e comprende un periodo gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi al link www.amazon.it/prime.