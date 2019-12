#eBayGiftMatch: 8 metodi per scegliere il regalo perfetto, a partire dai Social Network. Consigli “semiseri” realizzati in collaborazione con la Community di Friendz per navigare con furbizia tra i profili di amici e parenti.

Regalo perfetto eBay

Per oltre 10 milioni e mezzo di Italiani, è già tempo di regali di Natale, una tendenza ad anticipare per non rischiare di ritrovarsi in un tour de force da ultimo minuto. Le feste e la frenesia che spesso le contraddistingue fanno facilmente rima con stress, sicuramente è così per il 32% degli intervistati coinvolti nella nuova ricerca di mercato di eBay dedicata alle abitudini di consumo e al vissuto degli italiani nel periodo natalizio. Sono ben 11,3 milioni quindi le persone che percepiscono lo shopping natalizio come una fonte di nervosismo e affaticamento. Un malessere dovuto alla ricerca spasmodica del prodotto giusto che vede proprio nella mancanza di idee una delle cause principali di stress (35%), addirittura prima rispetto ad un motivo più pragmatico come la disponibilità economica (30%).

eBay, tra i leader dell’eCommerce a livello internazionale, con oltre 100 milioni di prodotti nuovi in vendita sulla piattaforma diventa un luogo infinito di possibilità trovare il regalo perfetto. Ma in questa inesauribile varietà di scelta, come orientarsi e individuare il regalo che davvero può sorprendere e colpire al cuore? Se dalla ricerca emerge come il 27% dichiari di utilizzare internet e i social media come fonte di ispirazione per trovare l’idea vincente, eBay per il Natale presenta #eBayGiftMatch, una serie di consigli utili da seguire per riuscire a scovare indizi e spunti interessanti da cui partire per trovare l’idea regalo perfetta, “surfando” con astuzia sui social network.

Per usare i social network come utile strumento da cui carpire passioni, hobby e desideri della persona che si vuole sorprendere sotto l’albero, eBay ha chiesto l’aiuto di Friendz, una community che si arricchisce del confronto, delle opinioni e dei contenuti di circa 270.000 utenti italiani, tutti privati.

Il risultato sono otto metodi di analisi e ricerca da cui partire per lasciare il segno a Natale.

METODO CROMATICO: Controllo il colore degli abiti indossati per capire il suo colore preferito METODO DETTAGLI: Apro i suoi profili social, lente d’ingrandimento e via alla ricerca di dettagli METODO NARRATIVO: Leggo tutto quello che ha scritto tornando indietro fino al giorno in cui si è iscritto METODO GRAN PREMIO: Se la sua passione sono i motori allora posso sbizzarrirmi con i modellini METODO NINJA: Cerco il suo profilo sui social e osservo gli hashtag che utilizza, et voilà: ho un elenco dei suoi interessi METODO FBI: Incrocio i dati raccolti analizzando tutti i social che usa, tra le foto imbarazzanti del passato troverò anche passioni nascoste METODO PSYCHO: Osservo i suoi post e cerco di capire cosa gli manca METODO TALENT SHOW: Ascolto la sua musica, capisco il suo genere musicale preferito e corro alla ricerca di uno speciale cofanetto

#eBayGiftMatch diventa un modo ironico, leggero ma tutto da provare con cui poter pensare di osservare non solo i social dei nostri amici, ma anche delle persone che non conosciamo ancora bene a cui vogliamo fare un regalo pensato per dimostrare il nostro affetto, senza rischiare di sbagliare completamente idea.

L’errore infatti è sempre dietro l’angolo, soprattutto a Natale. Lo ricordano anche i risultati della ricerca di mercato firmata eBay, da cui risulta che le feste passate hanno lasciato nelle case degli italiani oltre 66,6 milioni di regali ricevuti non graditi, quantificabili a livello economico in circa 2 miliardi e 800 milioni di euro spesi inutilmente, per cui spesso la fretta è risultata cattiva consigliera.