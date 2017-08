TV “The Frame” Samsung, prezzo e disponibilità

Il TV di design “opera d’arte” Samsung è disponibile nei tagli da 55” e 65” presso i punti vendita MediaWorld e per gli abbonati Tim sul portale dell’operatore. Da settembre sarà disponibile anche presso i punti vendita di B&B Italia.

Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori in occasione della presentazione e del lancio internazionale, The Frame Samsung, il TV di design che si trasforma in opera d’arte, ideato dal famoso designer svizzero Yves Behar, è finalmente in vendita in Italia nei tagli di 55 e 65 pollici presso i punti vendita MediaWorld e nei canali online di Tim per gli abbonati dell’operatore. Inoltre, da settembre, sarà disponibile anche nei punti vendita di B&B Italia, azienda italiana leader nel settore dell’arredo di design a livello internazionale partner di Samsung.

“Come tutti i prodotti Samsung, abbiamo concepito The Frame ascoltando le esigenze e i gusti dei consumatori. Il TV svolge ancora un ruolo centrale nelle case degli italiani, e The Frame rappresenta la sublimazione per coloro che lo vedono come un oggetto di design caratterizzato da forme essenziali, pure e raffinate. The Frame è un concetto che esplora una nuova strada per l’uso di questo prodotto, cominciando a farlo vivere anche quando è spento, come un quadro”, ha affermato Marco Hannappel,Vice President di Samsung Electronics Italia. “Anche per queste ragioni siamo felici di iniziare a raccogliere i frutti di questo progetto in Italia. Le risposte del pubblico italiano, infatti, ci stanno dando grandi soddisfazioni, proprio perché The Frame è il TV che si rivolge al consumatore moderno, preparato e attento, che considera l’estetica di un prodotto importante quanto la sua tecnologia”.

Samsung ha lavorato nuovamente con Yves Behar, il famoso designer svizzero, per creare l’innovativo TV di design premium The Frame, e offrire al proprio pubblico un elegante oggetto di stile che si possa integrare alla perfezione con l’arredamento di ogni casa, valorizzando qualunque stanza o ambiente dedicato alla visione del TV.

Basato su una nuova e innovativa tecnologia, quando la “Modalità Arte” è attiva, The Frame sembra un quadro appeso alla parete, permettendo ai consumatori di scegliere le opere d’arte digitali preferite direttamente dallo schermo del TV tra oltre 100 quadri, di 37 artisti famosi, che spaziano ben 10 generi diversi – tra cui paesaggi, soggetti di architettura, azione, pittura, fotografie e altro ancora. Degli speciali sensori garantiranno sempre l’immagine perfetta, sia di giorno, sia di notte: il “Sensore di Luminosità” regola automaticamente i livelli di luminosità e colore in base alle condizioni di luce dell’ambiente, mentre il “sensore di Movimento” permette al TV di spegnersi e accendersi automaticamente con la presenza fisica nell’ambiente.

Opere d’arte e accessori innovativi e personalizzabili rendono The Frame è un oggetto pensato per valorizzare qualsiasi ambiente: il nuovo “Invisible Connection”, un cavo ottico unico, permette di eliminare per sempre cavi disordinati intorno al TV, garantendo massima flessibilità di installazione, ordine e stile, mentre la staffa “No Gap Wall-Mount” consente di trovare la posizione ideale e minimizzare al massimo lo spazio vuoto tra parete e pannello del TV, rendendolo a tutti gli effetti un quadro appeso al muro. Altri accessori extra, come le cornici personalizzabili in diverse colorazioni – testa di moro, beige e bianco – e il cavalletto da terra “Studio Stand” valorizzano ulteriormente l’estetica del TV.

The Frame è stato premiato con il Best Innovation Award al CES 2017, l’importantissima fiera di elettronica di consumo tenutasi negli Stati Uniti all’inizio dell’anno. Inoltre, sino al 26 novembre 2017, sarà esposto a VivaArte Viva, la 57ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Samsung, infatti, ha messo a disposizione 15 modelli da esporre durante l’evento presso il Padiglione Coreano, la sala stampa ufficiale e la sala VIP. Disponibile in Italia.

Prezzo The Frame

A partire da 2.199 euro per il 55” e da 2.999 per il 65”.