PaintShop Pro 2018, prezzi e caratteristiche del software di ritocco

Corel lancia PaintShop Pro 2018 la suite di fotoritocco più accessibile ed economica che mai. PaintShop Pro 2018 rende il fotoritocco avanzato più accessibile ed economico che mai. Un’interfaccia completamente riprogettata, prestazioni velocizzate, strumenti ottimizzati e tantissimi nuovi contenuti creativi.

Corel PainShop Pro 2018

Corel annuncia la disponibilità di PaintShop Pro 2018, la suite di fotoritocco e progettazione grafica completa che offre più velocità, flessibilità e creatività che mai. Ottimizza l’esperienza di editing con un’interfaccia utente riprogettata e personalizzabile, ora ancor più semplice da usare in combinazione con schermi ad alta risoluzione, dispositivi touchscreen e tavolette grafiche. Inizia e termina il tuo prossimo progetto più velocemente con prestazioni migliorate ed esprimi la creatività con oltre 125 nuovi emozionanti contenuti, fra cui pennelli, gradienti, trame e motivi.

“Che stiate cercando strumenti di fotoritocco professionale o che stiate muovendo i vostri primi passi nel mondo del photo editing, ciò di cui avete bisogno è un software che vi permetta di mettervi all’opera in un attimo e di essere immediatamente produttivi. PaintShop Pro consente di scegliere tra due interfacce uniche e offre inoltre la possibilità di personalizzarle per creare un ambiente di editing e progettazione unico e personale”, ha affermato Chris Pierce, Product Manager di Corel Photo. “Con PaintShop Pro 2018, offriamo un’esperienza notevolmente più veloce, semplice e altamente creativa, ancor più accessibile e, ovviamente, senza sottoscrizione.”

PaintShop Pro 2018 e PaintShop Pro 2018 Ultimate aumentano la produttività con le ottimizzazioni richieste dagli utenti e creatività a non finire grazie a contenuti nuovissimi, tra cui:

NOVITÀ ! Doppio ambiente di lavoro: ora sono disponibili due nuove aree di lavoro progettate per adattarsi al modo di lavorare dell’utente! Per chi è nuovo nel mondo del fotoritocco e vuole concentrarsi su un set di strumenti chiave PaintShop Pro offre la nuova area di lavoro Essenziali per un aspetto ottimizzato e intuitivo. Per chi invece è un esperto di PaintShop Pro, è disponibile l’area di lavoro Completa per un’esperienza più tradizionale che offre accesso completo a tutte le funzionalità di progettazione ed editing.

Scegli PaintShop Pro 2018 Ultimate, il kit di fotoritocco completo per fotografi e ricevi una raccolta di contenuti aggiuntivi del valore di oltre 200€, fra cui:

NOVITÀ ! Painter Essentials 5: scopri gli strumenti di fotopittura che trasformeranno facilmente le tue foto in meravigliose opere d’arte proprio davanti ai tuoi occhi. Oppure inizia a disegnare e dipingere da zero con i pennelli Natural-Media.

Photo Video Bundle offre un pacchetto di editing completo Viene presentato oggi anche Photo Video Bundle che unisce PaintShop Pro 2018 e VideoStudio Pro X10 in un pacchetto completo per editing video, fotoritocco e progettazione che ti aiuterà a raccontare al meglio la tua storia.

Prezzi e disponibilità PaintShop Pro 2018

PaintShop Pro 2018 e PaintShop Pro 2018 Ultimate sono ora disponibili in inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, russo, cinese tradizionale e giapponese. Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato per PaintShop Pro 2018 è di 69,99 € per PaintShop Pro 2018 Ultimate è di 89,99 € per PaintShop Pro 2018 e Video Studio X10 bundle è 139,99 €. Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa. Hanno diritto al prezzo di upgrade gli utenti registrati di tutte le versioni precedenti di PaintShop Pro. Per ulteriori informazioni o per scaricare una versione di prova gratuita di 30 giorni, visitare il sito www.paintshoppro.com .