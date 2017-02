Corel ha annunciato oggi la disponibilità di Corel VideoStudio Ultimate X10, l’ultima versione del software di editing video semplice da usare e altamente creativo di Corel.

Visual Studio X10

VideoStudio Ultimate X10 permette a tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di competenza, di realizzare meravigliosi filmati unici nel loro genere. Esplora nuove opzioni per aggiungere effetti di rallentamento e accelerazione e crea progetti di grande impatto grazie alla sovrimpressione realizzabile con i nuovi controlli di trasparenza. Libera la creatività con la mascheratura per provare aspetti nuovissimi e approfitta del supporto dei video a 360° per portare il tuo pubblico nel vivo dell’azione.

“VideoStudio spicca nel panorama dell’editing video di fascia consumer perché abbiamo creato un ambiente che offre funzionalità di alto livello mantenendo al tempo stesso un’incredibile semplicità d’uso. Gli utenti scelgono VideoStudio perché consente loro di raccontare le loro storie in modo personalizzato, che si tratti di catturare ricordi di famiglia, un evento emozionante o di raggiungere il pubblico online. Con VideoStudio X10, diamo ai nostri clienti nuovi potenti strumenti per creare un filmato davvero unico”, ha affermato Michel Yavercovski, Senior Director of Product Management per i prodotti video Corel.

Già leader di settore grazie all’editing multi-camera, l’animazione a fermo immagine e il supporto del 4K e dell’HD, da oggi VideoStudio Ultimate X10 offre nuove funzionalità che superano i limiti creativi nella produzione di filmati:

Novità! Creatore maschera: dai risalto a elementi chiave dei tuoi video mettendoli in evidenza con effetti pittura, sfocatura, scala di grigio e altri effetti divertenti. Riproduci con pennelli semplici da usare e strumenti forma per creare maschere video personalizzate.

Novità! Traccia trasparenza: regola l'opacità delle tracce e visualizza due o più scene contemporaneamente. Aggiungi facilmente effetti di dissolvenza in entrata e in uscita o effetti sovraimpressi personalizzati.

Novità! Rimappatura tempo: Divertiti con gli strumenti per la velocità con nuovi intuitivi controlli che ti permettono di aggiungere effetti al rallentatore o ad alta velocità, di fermare l'azione o di invertire e riprodurre le scene. Avrai tutti gli strumenti di cui hai bisogno per creare effetti di velocità riuniti in un unico posto.

Novità! Supporto dei video 360: porta i tuoi video 360 sul grande schermo controllando l'angolazione visualizzata dal tuo pubblico in modo che non vada perso nessuno dei momenti più importanti. Converti il tuo video 360 per la riproduzione su lettori video standard.

Novità! Effetti d'eccellenza: approfitta di 3 nuove raccolte di effetti proposte da leader di settore come NewBlueFX, Boris FX e proDAD. Aggiungi elementi d'impatto con i nuovi effetti Particle e l'editing professionale di titoli 2D e 3D.

Novità! Modelli per DVD: arricchisci i tuoi dischi video con menu ricchi di immagini e musica grazie agli oltre 100 modelli a tema in VideoStudio MyDVD.

Novità! Materiale di apprendimento integrato: visita la nuova scheda Benvenuto in VideoStudio per accedere facilmente a risorse di apprendimento, esercitazioni video, modelli aggiuntivi, pacchetti di effetti e altro ancora.

Perfezionato! Supporto HEVC (H.265): trai vantaggio dalle funzionalità di importazione ed esportazione del formato HEVC (H.265) per avere una velocità di compressione superiore, migliore qualità e dimensioni dei file inferiori. Richiede il supporto dell'hardware PC o della scheda grafica. Ottimizzato per i processori Intel di settima generazione.

Perfezionato! Flusso di lavoro di editing video: regalati un'esperienza di editing più semplice e rapida. Raggruppa e suddividi gli elementi nella linea temporale premendo il tasto destro del mouse. Ottieni semplice accesso ai brani musicali per il tuo video con ScoreFitter® Music, ora accessibile direttamente dalla libreria dei contenuti multimediali.

VideoStudio Ultimate X10 fa parte della linea di prodotti Corel VideoStudio, premiata con numerosi riconoscimenti di settore, tra cui il premio “Editors’ Choice” di PCMag.com nel 2016 e nel 2014 e il premio “Best Product of the Year” di Videomaker nel 2014.

Prezzi e disponibilità

Corel VideoStudio Ultimate X10 è ora disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, olandese, giapponese e cinese tradizionale. Il prezzo di vendita consigliato è di 89,99 € e sono disponibili sconti sull’upgrade.