LED Sengled Snap con videosorveglianza

Sengled lancia il nuovo SNAP: il LED intelligente che ti permette di sorvegliare la tua casa.

LED Sengled Snap

Il nuovo sistema di illuminazione di Sengled integra una telecamera wireless per riprese in HD e può essere utilizzato in casa, in ufficio, in negozio, in giardino e in garage o anche come baby-monitor grazie al microfono incorporato. L’innovativo dispositivo combina un LED a basso consumo energetico con un obbiettivo ultra-grandangolare di una videocamera e garantisce un ampio campo visivo in modo che tutte le riprese possano essere memorizzate e visualizzate in tempo reale nel database Cloud (online).

Le zone sorvegliate da Sengled Snap possono essere monitorate grazie all’APP di Sengled (gratuita e disponibile per iOS e Android), garantendo il controllo della propria abitazione anche quando si è fuori casa tramite smartphone. In caso di scarsa visibilità i LED ad infrarossi integrati nell’apparecchio garantiscono un’immagine sempre chiara. Sengled Snap è adatto anche agli spazi esterni in quanto waterproof e resistente alla polvere ed allo sporco.

Prezzo e disponibilità

Il pacchetto base di Sengled Snap comprende la versione di prova gratuita di 90 giorni del cloud (con video in streaming delle ultime 24 ore) è già disponibile in Italia al prezzo di €199,00. Il pacchetto Sengled Snap Basic Plus dà la possibilità di scegliere (tramite un canone mensile) la durata dei video in streaming sul cloud: €3,50 con le ultime 24 ore di video, €6,50 per gli ultimi 7 giorni di video e €18,50 per gli ultimi 30 giorni.