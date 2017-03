SmartWorking? L’App per gestire le risorse umane in movimento

Oggi i lavoratori non sono più legati a una scrivania o a un ufficio e non passano più l’intera giornata davanti a un computer. Inoltre i dipendenti desiderano disporre al lavoro di tecnologia molto simile a quella che già utilizzano nella loro vita personale.

Occorre quindi che le aziende imparino a gestire la forza lavoro in un modo nuovo, approfittando degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie mobile per restare in contatto con i dipendenti, migliorare la produttività, acquisire e fidelizzare personale competente e far crescere l’azienda. Dall’altra parte il dipendente deve poter accedere a tutte le informazioni che lo riguardano, dal cedolino al piano ferie.

Le aziende sanno che il coinvolgimento degli impiegati è una cosa positiva per il business. Infatti, un recente studio (1) ha dimostrato che le unità di business con un alto coinvolgimento degli impiegati hanno una produttività più alta del 21%. Pertanto, siccome i dirigenti HR ricercano soluzioni per aumentare il coinvolgimento dei propri impiegati, devono prendere in considerazione il fatto che sono sempre più globalizzati e mobile. Un modo per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti è quello di prendere in considerazione le App per soluzioni mobile. I dispositivi e le connessioni mobile sono cresciute in tutto il mondo dai 7,6 miliardi del 2015, agli 8 miliardi del 2016 (2). Ciononostante, solo il 20% delle aziende impiega app per la produttività dei propri dipendenti e delle HR (3).

ADP – leader mondiale nell’Human Capital Management – ha creato l’applicazione mobile “Adp Mobile Solutions”, oggi utilizzata da più di 10 milioni di impiegati in 175 Paesi. Da un sondaggio ADP, i lavoratori chiedevano di poter accedere comodamente da cellulare o tablet alle buste paga (80%), ferie residue (73%), richieste di ferie e permessi (71%).

Tramite l’app gli utenti eseguono più di 1000 transazioni HR da tutto il mondo e ogni mese i nuovi utenti sono circa 300.000. Tutto ciò l’ha resa una delle app di lavoro gratuite più scaricata nell’Apple Store e la più scaricata per l’Human Capital Management (HCM).

“Quando i dipendenti sono in grado di accedere a valide informazioni personali in qualsiasi momento, e ovunque, essi possono restare coinvolti quando e come vogliono dalla vita aziendale. Sono molto contento che siamo in grado di aiutare i lavoratori di tutto il mondo a essere più proattivi e a prendere decisioni tempestive”, ha affermato Dermot O’Brien, corporate vice president and chief human resources officer di ADP.

L’app per le soluzioni mobile di ADP può essere utilizzata dagli impiegati per visualizzare il cedolino, le news della società, i congedi e le richieste di ferie/permessi, le timbrature in entrata e uscita, il saldo, il foglio presenze. I manager possono approvare i cartellini, monitorare i time off e l’influenza dei dati e degli approfondimenti di ADP che li possono aiutare a fornire suggerimenti che possono avere un impatto sulla vita degli impiegati.

“Sin da quando abbiamo lanciato l’app per le soluzioni mobile di ADP nel 2011, abbiamo lavorato per renderla ricca di dati, semplice e sicura. Desideriamo che sia i manager che gli impiegati, la utilizzino come strumento principale per le HR” – ha affermato Stuart Sackman, corporate vice president, Global Product and Technology di ADP durante un Facebook LIVE sulla pagina ufficiale NASDAQ – “Siamo così orgogliosi di vedere che l’app per le soluzioni mobile di ADP si posizioni frequentemente al primo posto tra le app di lavoro gratuite negli App Store e continueremo a migliorarla per mantenere questa posizione”.