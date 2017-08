Come sono cambiate le promozioni per viaggiare all’estero dopo lo stop al roaming in Europa?

Secondo l’ultima indagine di SosTariffe.it le offerte per utilizzare lo smartphone all’estero sono migliorate in quanto più economiche rispetto a un anno fa. Si tratta di una riduzione di oltre il 50% dei costi soprattutto per chiamare e inviare SMS.

Il 15 giugno 2017 si è finalmente concluso l’iter che ha portato all’interruzione definitiva dei sovrapprezzi chiesti dai provider europei per l’utilizzo dei servizi per la telefonia mobile al di fuori dei confini nazionali dei cittadini. Ora un cittadino UE potrà chiamare, inviare SMS o utilizzare traffico dati in qualsiasi altro stato membro UE alle stesse condizioni del proprio Paese di residenza.

Come ha influito questo cambiamento sulle promozioni che i provider continuano a veicolare per chi si reca oltre i confini italiani, magari per vacanze o breve trasferte di lavoro? SosTariffe.it ha cercato di stimare questi cambiamenti, pubblicando l’ultimo studio inerente le tariffe estere.

Tariffe e promozioni per l’estero: diminuiscono i costi

L’analisi di SosTariffe.it è stata condotta effettuando alcune simulazioni di viaggi all’estero e analizzando la media dei costi proposti con le principali promozioni che i provider commercializzano su pacchetti o tariffe ad hoc idonee per le trasferte estere ipotizzate.

Secondo quanto rilevato i prezzi delle tariffe speciali per chiamare e mandare SMS in Europa (che rimangono comunque acquistabili anche dopo lo stop del roaming in quanto l’utente potrebbe voler aggiungere al proprio pacchetto utilizzato in Italia un ulteriore bundle di chiamate o SMS) sono diminuiti del 49%.

Chi viaggia in America, negli USA, invece può godere di tariffe più economiche del 14% rispetto a un anno fa. Nel 2016 Per effettuare una decina di chiamate, riceverne altrettante (tutte di circa 4 minuti) e inviare circa 15 SMS si spendevano più o meno 17 euro, oggi se ne spendono 15.

Anche nel resto del mondo le offerte sono più vantaggiose: le promozioni per l’estero, infatti, sono più economiche del 53% circa e ora chiamare e mandare SMS in uno stato lontano dall’Italia costa circa 25 euro contro i 53 dell’anno passato.

La situazione del traffico dati all’estero

Se in Europa lo stop del roaming e le promozioni per l’estero hanno permesso di azzerare completamente il sovrapprezzo per navigare da mobile, anche in USA e nel resto del mondo le tariffe sono più vantaggiose che mai.

Per utilizzare circa 150 MB di traffico dati in USA si spendono oggi, grazie alle promozioni ad hoc, circa 24 euro, contro i 43 euro di un anno fa. Questo significa che c’è stato un calo dei prezzi di circa il 45%.

Anche nel resto del mondo SosTariffe.it registra una diminuzione dei prezzi, che si attesta intorno al 41%. Rispetto al 2016, infatti, la spesa per 150 MB di traffico dati è di 43 euro contro i 72 euro del 2016.

Le rilevazioni sono state possibili grazie allo strumento di comparazione delle tariffe mobile messo a disposizione da SosTariffe.it al seguente indirizzo: https://www.sostariffe.it/ tariffe-cellulari/, che rappresenta un supporto utile per confrontare le migliori offerte telefoniche per l’estero.