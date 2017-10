Nomesia si rifà il look, il nuovo sito della web agency è online

Un sito sintesi della nuova filosofia dell’agenzia di web marketing, proporre dei concetti semplici per spiegare ciò che è complesso.

Web Agency Nomesia

Ci sono dei momenti in cui è necessario rifarsi il trucco. Pensiamo ai cantanti, a come fanno i vocalizzi prima del grande show, alle ballerine e ai ritocchi al tutù, agli attori che provano le battute cento volte per dare il meglio di sé davanti al grande pubblico.

Momenti della durata indefinita – possono durare trenta secondi, ore o una vita intera – che sono particolarmente significativi. Aiutano a capire cosa migliorare per raggiungere una meta vincente e dare il via ad un nuovo percorso.

Nomesia, nota web agency di Milano, sta vivendo questa fase. Ha concluso una tappa per

iniziarne una nuova, fatta di successi, anche grazie al nuovissimo sito (www.nomesia.com) andato online lo scorso 2 ottobre.

Il portale raccoglie una filosofia: comunicare al grande pubblico concetti semplici per

spiegare cose complesse. Ovvero tutti quei tecnicismi del web marketing che aiutano le aziende, piccole o grandi che siano, ad aumentare il fatturato e la qualità dei contatti commerciali.

Per raggiungere questi obiettivi all’imprenditore o al capo marketing di turno importa poco sapere quali siano le differenze tra una campagna RTB e una Display, o tra Domain Authority e Trust Flow; è decisamente più interessato a trovare dei professionisti competenti e affidabili a cui delegarne l’esecuzione, per poi misurare il raggiungimento dei risultati.

Al centro del rinnovamento del sito di Nomesia c’è un fiore rosso, un simbolo che spiega come un’azienda possa farsi notare e prosperare “nel prato di internet” grazie alla professionalità della web agency meneghina. Un concetto snello, naturalistico, dalle forme lineari e dai colori caldi, che crea un contatto diretto con l’utenza e narra ciò che l’agenzia è brava a fare e gli obiettivi che è capace di raggiungere.

Il nuovo sito di Nomesia accoglie il visitatore con un video di 18 secondi. La metafora del fiore che, sbocciando, svetta su tutti gli altri e attira a sé api e farfalle, racconta come sia possibile far fiorire la propria attività sul web attraverso i canali Seo (ottimizzazione contenuti per i motori di ricerca), Sem (advertising) e Social network. Tre poli che operano in sinergia coi servizi di realizzazione siti ecommerce e sviluppo contenuti multimediali per permettere al cliente di superare i competitor del settore di riferimento, con pochi semplici passi e un investimento moderato.

L’agenzia, con questo sito, racconta una storia, fatta di persone (il team), di azioni (i servizi), di esperienza (portfolio) e di news di settore (blog). Un restyling necessario per comunicare in modo più diretto e per informare l’utenza business su tutto ciò che accade in rete, dalle innovazioni alle statistiche, con infografiche e case history significative.