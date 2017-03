Toshiba Portégé X30 e X40, notebook Premium

Toshiba Europe GmbH presenta i nuovi Portégé X30 e Tecra X40, notebook elegantemente ingegnerizzati che garantiscono un’esperienza professionale premium, potente e sicura.

Toshiba Portégé X30

Caratterizzati da un eccezionale design sottile e leggero, i nuovi modelli Portégé X30 e TecraX40 ampliano la famiglia di notebook business ultra-sottili e sono stati progettati, realizzati e sottoposti a rigorosi test direttamente da Toshiba.

Questi notebook seguono il recente lancio del modello ibrido 2-in-1 Portégé X20W e offrono tutti i vantaggi di Windows 10 Pro e la lunga esperienza di Toshiba nella realizzazione di dispositivi mobile – dallo chassis in magnesio alla tecnologia hybrid cooling – garantendo le migliori prestazioni della 7a generazione di processori Intel Core. Entrambi i notebook saranno disponibili in due colori unici Onyx Blue e Light Gold con finiture a righe sottili.

“Il lancio di questi due nuovi notebook segna il nostro impegno nell’innovazione per i clienti business, creando prodotti che non rinunciano a prestazioni, connettività, funzionalità, durata della batteria o resistenza”, ha dichiarato Maki Yamashita, Senior Vice President, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH. “I Portégé X30 e Tecra X40 nascono dalla nostra tradizione ed esperienza nei dispositivi mobile che sono applicate a ogni fase del processo di sviluppo di questi nuovi notebook, da design e produzione fino ai test di resistenza. Siamo certi che questi valori saranno concretamente dimostrati dall’esperienza professionale premium che i nuovi notebook offriranno agli utenti”.

Ingegneria elegante: prestazioni senza compromessi

Il nuovo Tecra X40 da 14” ha uno spessore di soli 16,9 mm e un peso di 1,25 kg, mentre il modello Portégé X30 da 13,3” pesa solo 1,05 kg ed è estremamente sottile, solo 15,9 mm: sono quindi l’11% più sottili e il 13% più leggeri rispetto al loro predecessore.

Lo chassis ToughBody in lega di magnesio permette di assorbire gli urti e il rinforzo unico a nido d’ape ne aumenta la resistenza. Entrambi i notebook integrano display Full HD (1920 x 1080) anti-riflesso con tecnologia opzionale In-Cell Touch per supportare tutte le diverse modalità per interagire in movimento attraverso gli schermi. Inoltre, i display offrono un ampio angolo di visione senza rinunciare alle configurazioni touch.

L’attenzione di Toshiba per i dettagli è dimostrata anche dalla tastiera retroillumininata con tasti leggermente più allargati che offrono un comfort superiore di scrittura e resistenza massima per gli utenti che lavorano in movimento.

Toshiba conferma la propria fiducia nell’affidabilità dei nuovi prodotti attraverso la Reliability Guarantee, che permette a Toshiba o un Service Provider autorizzato di fornire la riparazione gratuita o il rimborso completo nell’improbabile caso in cui il dispositivo si rompa entro un anno dall’acquisto.

Massima sicurezza e connettività

Per garantire la protezione dei dati aziendali, i nuovi Portégé X30 e Tecra X40 offrono livelli multipli di protezione interna ed esterna. Entrambi integrano le tecnologie di autenticazione biometrica e facciale – in particolare il nuovo touchpad SecurePad integrato con sensore di impronte digitali Synaptics Natural ID. Grazie alle videocamere IR, è possibile effettuare l’autenticazione facciale attraverso Intel Authenticate e Windows Hello, che offre una serie di opzioni di autenticazione multi-fattore personalizzabili. Utilizzate giuntamente, queste tecnologie offrono un metodo personalizzato e senza password per effettuare il login in modo veloce e sicuro. Questi livelli di protezione sono supportati dal BIOS proprietario Toshiba, eliminando il rischio di interferenze di terze parti che possono rendere il dispositivo più vulnerabile a attacchi e accessi non autorizzati.

Per aiutare gli utenti business ad essere connessi e lavorare in modo efficiente ovunque si trovino, i Portégé X30 e Tecra X40 hanno funzionalità avanzate di connessione, tra cui la compatibilità con una serie di dongle tra cui la compatibilità con una serie di dongle per diverse situazioni d’uso e sarà presto disponibile WWAN sui dispositivi.

Massima portabilità e affidabilità

I nuovi Portégé X30 e Tecra X40 racchiudono, all’interno di uno chassis ultra-sottile, drive allo stato solido PCIe eccezionalmente veloci e memorie DDR4, che supportano una velocità della banda larga fino al 33% superiore rispetto alle precedenti DDR3L. Inoltre, i notebook seguono le orme del Portégé X20W-D e regalano un’esperienza audio superiore grazie agli speaker stereo harman/kardon e al software DTS Sound.

Per massimizzare l’usabilità, i notebook sono progettati per poter essere collegati alla nuova Thunderbolt 3 Dock, che garantisce alimentazione e trasferimento dati. La nuova docking è dotata di porta display e di una serie di nuove porte per semplificare e rendere più flessibile il mobile working, tra cui due USB Type-C, una USB 3.0 full-size, una porta HDMI e uno slot microSD Card. Inoltre, è disponibile sui dispositivi anche un lettore SmartCard.

Disponibilità

I nuovi Portégé X30 e Tecra X40 saranno disponibili in Europa nel secondo trimestre del 2017.