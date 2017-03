NVIDIA presenta la GeForce GTX 1080 Ti, la GPU per il gaming più veloce di sempre

L’ultima GPU GeForce offre incredibili prestazioni di gioco, superiori a quelle delle TITAN X Pascal.



NVIDIA

A coronamento della sua pluripremiata serie di GPU, NVIDIA presenta oggi la sua GPU per il gaming più veloce di sempre, la GeForce GTX 1080 Ti.

Realizzata per offrire la massima potenza ai giochi, la GeForce GTX 1080 Ti offre fino al 35% di prestazioni in più rispetto alla GTX 1080 ed è dotata di ben 11GB di memoria GDDR5X di nuova generazione che, operando a 11Gbps, è in grado di offrire il massimo in termini di larghezza di banda e prestazioni di gioco.

Le schede grafiche GTX 1080 Ti, tra cui la NVIDIA Founders Edition, saranno disponibili presso i diversi NVIDIA GeForce Partner in tutto il mondo dal prossimo 10 marzo, con prezzi che in Italia saranno a partire da 686 Euro + IVA.

NVIDIA ha progettato la GeForce GTX 1080 Ti per gestire le richieste dei giochi con grafica 4K e 5K, DX12, HDR e coinvolgenti esperienze di VR. Questa nuova GPU offre:

Caratteristiche eccezionali

La GTX 1080 Ti mette a disposizione 3.584 core NVIDIA CUDA e un corposo frame buffer da 11GB, in grado di lavorare all’incredibile velocità di 11Gbps. Offre prestazioni fino al 35% superiori alla GeForce GTX 1080 e fino al 78% per cento più veloci rispetto alla GTX 1070. La GTX 1080 Ti è anche più veloce della NVIDIA TITAN X Pascal, la più costosa sorella maggiore progettata per il deep learning e l’intelligenza artificiale.

Architettura della memoria di nuova generazione

La GTX 1080 Ti è la prima GPU al mondo a impiegare le nuove memorie G5X di Micron. Ben 11GB di memoria G5X, in grado di operare a 11Gbps e offrire la larghezza di banda superiore a qualsiasi altra moderna CPU di gioco. Ampi spazi, inoltre, sono disponibili per l’overclocking.

Avanzati processi FinFET: la GTX 1080 Ti è realizzata con i più avanzati processi di produzione FinFET del settore. I suoi 12 miliardi di transistor offrono un enorme aumento delle prestazioni e dell’efficienza rispetto ai prodotti di precedente generazione.

Meticolosa cura costruttiva: la GTX 1080 Ti è mantenuta sempre “al fresco” da un nuovo sistema di dissipazione del calore a elevata portata d’aria con sistema di raffreddamento di tipo vapor chamber, una superficie su cui scorrono i flussi d’aria raddoppiata e un alimentatore a 7 fasi con 14 dualFET ad alta efficienza.

Supporto alla tecnologie di grafica avanzate: 4K, VR, NVIDIA G-Sync(TM) HDR e NVIDIA GameWorks (TM) offrono interattività, esperienze cinematografiche accompagnate da un gameplay incredibilmente fluido.

Preordinabile dal 2 Marzo, disponibile ovunque dal 10 Marzo.