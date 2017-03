MSI notebook GE62 Camo Squad Limited Edition

MSI GE62 Camo Squad è una nuova e accattivante proposta in edizione limitata che non potrà che appassionare i gamer di tutto il mondo e, in particolare, gli amanti dei giochi ambientati in mondi inesplorati e pericolosi, grazie al suo look “mimetico” e decisamente originale.

MSI GE62 Camo Squad Limited Edition

MSI, brand leader nelle vendite di notebook per il gaming a livello mondiale, presenta GE62 Camo Squad Limited Edition, un originalissimo laptop da gaming.

Il nuovo nato in caso MSI non passerà certo inosservato, grazie alla cover, agli interni e alla ricca dotazione di accessori caratterizzati da un esclusivo motivo mimetico, che consentirà agli appassionati di immergersi completamente in un mondo selvaggio e pieno di pericoli tutti da esplorare.

Disponibile in edizione limitata, GE62 Camo Squad vuole, infatti, aggiungere un tocco di personalità in più e offrire un’esperienza incredibilmente immersiva come se si fosse in un combattimento reale, grazie all’originale lavorazione artigianale che ne caratterizza il look “mimetico”.

I vantaggi di questo nuovo notebook non si fermano però alla sola estetica. GE62 Camo Squad, infatti, è equipaggiato con NVIDIA GEFORCE GTX 1050TI, una scheda grafica in grado di assicurare performance di altissimo livello con tutti i titoli di ultima generazione.

Oltre a GPU di prim’ordine e CPU Intel Core i7 7700HQ, un display LCD FHD IPS con risoluzione fino a 3840 X 2160, memorie di tipo DDR4-2400, una tastiera SteelSeries Engine 3 (SSE3) retroilluminata con diversi colori e gli speaker integrati progettati da Dynaudio, MSI ha poi prestato particolare attenzione nel corredare questo nuovo notebook con diverse tecnologie, in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco. Tra queste si distinguono: CoolerBoost 4, che consentirà di mantenere il notebook alla temperatura ideale anche nei combattimenti più concitati; True Color Technology per assicurare una perfetta resa dei colori; Dragon Center, con cui gestire il sistema con la massima facilità; MSI Matrix display, che consente di utilizzare in contemporanea fino a due display esterni ulteriori tramite la porta HDMI e la Mini DisplayPort 1.2.; XSplit Gamecaster Version 2.9, perfetto per chi desidera diventare uno streamer di alto livello, e molto altro ancora.

Il nuovo GE62 Camo Squad sarà poi dotato di serie di accessori a tema, tra cui un codice gratuito e un Season Pass per Ghost Recon® Wildlands” di Ubisoft, il famoso sparatutto militare ambientato in un enorme e pericoloso mondo tutto da esplorare, uno zaino, una borraccia e un mousepad con lo stesso motivo mimetico del notebook e una speciale piastrina militare.

GE62 7RE Camo Squad Limited Edition sarà disponibile in Italia al prezzo al pubblico di 1.749 Euro IVA inclusa a partire dalla metà del mese di Marzo 2017.