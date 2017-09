Getac F110, tablet di nuova generazione

Il tablet fully rugged Getac F110 di ultima generazione offre massime prestazioni e sicurezza a multilayer abbinati ad un form factor ottimale.

Tablet Getac F110

Getac presenta il tablet fully rugged di 4a generazione F110, uno dei modelli più venduti dall’azienda. Progettato per aiutare i professionisti nella manutenzione onsite, risponde alle esigenze negli ambienti di lavoro con condizioni estreme. Il tablet F110 unisce i processori Intel Kaby Lake e le nuove funzioni di sicurezza multilayer con un design robusto, per creare il tablet fully rugged più performante e sicuro sul mercato.

La videocamera

Una delle novità più significative che caratterizzano l’F110 di ultima generazione è sicuramente la videocamera IR opzionale che supporta il riconoscimento facciale con Windows Hello, per semplificare il login e aumentare la sicurezza. In combinazione con TPM 2.0 e SSD Opal 2.0, entrambi di serie sul tablet F110, offrono agli utenti una soluzione mobile ultra sicura, utilizzabile in qualsiasi ambiente di lavoro.

“Il tablet rugged F110 è la combinazione perfetta di prestazioni, formato, peso, sicurezza e robustezza, ecco perché continua ad essere uno dei dispositivi mobili più venduti di Getac” afferma Rowina Lee, Vice President of Global Sales & Business Development Centre di Getac “La nostra ultima generazione segue la tradizione, diventando ancora più rapido e sicuro.”

Il processore Intel

Le migliori prestazioni della categoria sono date dai processori Intel Kaby Lake Core i7& i5 che forniscono ottimali prestazioni di computazione e un utilizzo di energia più efficiente. Con Intel HD Graphics 620, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e batterie sostituibili durante il funzionamento, gli utenti possono approfittare delle massime prestazioni in mobilità. Con il formato più adatto per la produttività sul campo, il display da 11,6” LumiBond 2.0 leggibile sotto il sole offre un’esperienza touch a 10 punti con un fattore di forma sottile e leggero. Le modalità touch Pioggia, Guanti e Penna (stilo a punta rigida) forniscono la sensibilità migliore praticamente per qualunque ambiente, mentre sullo spazioso schermo c’è posto per tutte le app desiderate, senza eccessive operazioni di scorrimento.

La sicurezza

Oggigiorno le aziende sono più vulnerabili che mai al furto dei dati e agli attacchi, ecco perché Getac ha progettato l’F110 in grado di supportare numerose funzioni di sicurezza integrate in Windows 10. TPM 2.0 monitora e protegge gli avviamenti del sistema in modo da garantire che il dispositivo sia privo di manomissioni prima di lasciare il controllo al sistema operativo, e BitLocker protegge i dati mentre è inutilizzato, in uso e in mobilità. La tecnologia avanzata con auto-crittografia basata sull’hardware SSD Opal 2.0 protegge i dati riservati salvati sul disco dall’accesso indesiderato. Le opzioni di autenticazione multifattore, tra cui una videocamera IR, un lettore di impronte, un lettore di smart card e il lettore a doppia frequenza (LF/HF) RFID, lavorano insieme alle funzioni di protezione dell’identità di Microsoft Windows 10, come Windows Hello, Microsoft Passport e Credential Guard per una maggiore sicurezza. In caso di perdita o furto del sistema, Absolute DDS, opzionale, consentirà di disattivarlo da remoto.

La videocamera opzionale

La videocamera a infrarossi (IR) opzionale fornisce immagini coerenti in diverse condizioni di luminosità, il che migliora la precisione e la robustezza del sistema di riconoscimento facciale. L’illuminazione IR consente alla videocamera di catturare ulteriori informazioni per determinare se un oggetto è rilevato come il viso di una persona vera o la fotografia di un utente autorizzato. Le funzioni di video conferenza e cattura dati sono facili con una webcam FullHD, una videocamera con autofocus da 8MP e il lettore di codici a barre 1D/2D.

Resistente

Duraturo è l’aggettivo che descrive bene Getac, e F110 segue la tradizione con orgoglio. Il tablet rugged è certificato MIL-STD810G e IP65 per resistere a cadute fino a 1,20 m e a pioggia, umidità, vibrazioni, urti e temperature estreme, da -21°C a 60°C (temperature di esercizio) e da -15°C a 71°C (temperature di stoccaggio). F110 viene fornito completo di garanzia di 3 anni standard senza limiti Bumper-to- Bumper , la migliore offerta dal settore, che comprende i danni accidentali ed esposizione a condizioni ambientali avverse.

Il tablet F110 può essere installato sui veicoli scegliendo le docking di Gamber-Johnson and Havis, che possono offrire il collegamento simultaneo alle antenne ad alto guadagno WWAN, WLAN e GPS posizionate sul tettuccio. Il GPS opzionale (con opzione GLONASS) fornisce una localizzazione ad alte prestazioni.