Gaming notebook MSI GE72 e GE62 con Intel e grafica NVIDIA arrivano in Italia

Caratterizzate da un rapporto prestazioni/prezzo imbattibile, le serie di laptop per il gaming MSI GE72 e GE62 si rinnovano con le ultimissime soluzioni tecnologiche appena presentate a CES 2017 e sono disponibili già da oggi nel nostro paese.

MSI, brand leader nelle vendite di notebook per il gaming a livello mondiale, annuncia la disponibilità in Italia delle serie MSI GE72 e GE62 equipaggiate con CPU Intel® Core i7 (Kabylake) e GPU mobile NVIDIA GeForce® GTX 1050Ti/1050, entrambe presentate al CES di Las Vegas appena conclusosi.

Rispettivamente dotate di display da 17,3″ e 15,6″, queste due serie di laptop mettono a disposizione diversi modelli di gaming notebook sottili e potenti, quali GE72MVR, GE62MVR, GE72VR, GE62VR, GE72 e GE62, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto prezzo/performance.

Grazie alle nuove CPU, i nuovi notebook di casa MSI sono oggi in grado di assicurare un incremento prestazionale fino al 15% rispetto alle soluzioni precedenti e apportare sensibili miglioramenti in ambiti quali il calcolo, i video ad alta risoluzione, il multimedia e la transcodifica in 4K. In virtù di ciò, risulterà, quindi, migliorata anche l’esperienza d’uso quotidiana non solo per i gamer più appassionati e chi beneficia della realtà virtuale, ma anche per i casual gamer e chi utilizza il PC prevalentemente per il proprio lavoro. Inoltre, gli appassionati di realtà virtuale potranno apprezzare anche l’audio Nahimic VR 7.1 con tecnologia Nahimic 2+.

Tutti i nuovi laptop delle serie GE72 e GE62 sono poi dotati anche delle schede grafiche NVIDIA GeForce® GTX1050 Ti e GTX1050 in versione mobile, annunciate sempre a CES 2017 e in grado di offrire un importante incremento prestazionale con i giochi di ultima generazione, nonché il supporto DirectX 12 per assicurare un gameplay fluido anche nei dettagli.

La GeForce GTX 1050 Ti assicura fino al 15% di performance in più della precedente GTX965M, mentre la GTX 1050 sostituisce la GTX960M rivolgendosi, quindi, ai power user e a chi ricerca elevate prestazioni con i giochi.

Il sistema di raffreddamento è, infine, il nuovo Cooler Booster 4, che, grazie all’uso di due ventole e nuove heatpipe, gestisce separatamente CPU e GPU garantendo un raffreddamento più uniforme.

Prezzi

I nuovi notebook GE72 e GE62 con Intel® Core i7 di settima generazione e con e nuove GPU mobile NVIDIA GeForce® GTX 1050Ti/1050 sono disponibili già da oggi nel nostro paese con prezzi al pubblico a partire rispettivamente da 1.599 Euro IVA inclusa e da 1.549 Euro IVA inclusa.

Specifiche tecniche:

Modello GE72 7RE/7RD Apache

Sistema Operativo Windows 10 Home

Display LED 17.3″ FHD (1920×1080), 120Hz, 94%NTSC Vivid Color, Wide-View

17.3″ UHD (3840×2160), 100%NTSC, 100%AdobeRGB, Wide-View

17.3″ FHD (1920×1080), 72%NTSC, 100%sRGB, IPS Wide-View

Processore Intel® Core™ i7-7700HQ

Memorie 2 x SO-DIMM DDR4-2133 fino a 32GB

Grafica GeForce GTX 1050 Ti / GTX 1050, GDDR5 4GB/2GB

Hard Disk 1x M.2 PCIe/SATA Combo SSD + 1TB HDD

Tastiera Full-color backlight, Tastiera SteelSeries con SSE3

Unità Ottica BD Writer / DVD Super Multi

USB 3.1/3.0/2.0 1/2/1 (USB3.1 con Type-C)

Card Reader SD(XC/HC)

Uscita Video HDMI 1.4 x1 / MINI DisplayPort 1.2 x1 (supporto 4K 60Hz)

Ingresso microfono/Uscita cuffie 1/1

LAN/WiFi Killer Gb Lan con Killer Shield + 802.11 ac

Bluetooth Bluetooth v4.2

Webcam HD type (30fps@720p)

Batteria 6-Cell Li-Ion

Alimentatore 150W

Dimensioni 419.9 x 287.8 x 29.8~32mm

Peso 2.9 Kg (batteria inclusa)

Modello GE62 7RE/7RD Apache

Sistema Operativo Windows 10 Home

Display LED 15.6″ UHD (3840×2160), 94%NTSC, 100%sRGB, IPS Wide-View

15.6” FHD (1920×1080), 72%NTSC, 100%sRGB, IPS Wide-View

Processore Intel® Core™ i7-7700HQ

Memorie 2 x SO-DIMM DDR4-2133 fino a 32GB

Grafica GeForce GTX 1050 Ti / GTX 1050, GDDR5 4GB/2GB

Hard Disk 1x M.2 PCIe/SATA Combo SSD + 1TB HDD

Tastiera Full-color backlight, Tastiera SteelSeries con SSE3

Unità Ottica BD Writer / DVD Super Multi

USB 3.1/3.0/2.0 1/2/1 (USB3.1 con Type-C)

Card Reader SD(XC/HC)

Uscita Video HDMI 1.4 x1 / MINI DisplayPort 1.2 x1 (supporto 4K 60Hz)

Ingresso microfono/Uscita cuffie 1/1

LAN/WiFi Killer Gb Lan con Killer Shield + 802.11 ac

Bluetooth Bluetooth v4.2

Webcam HD type (30fps@720p)

Batteria 6-Cell Li-Ion

Alimentatore 150W

Dimensioni 383 x 260 x 27~29 mm

Peso 2.4 Kg