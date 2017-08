Il Teleobiettivo Zoom AF-P NIKKOR 70-300mm ED VR con elemento in vetro ED e stabilizzazione ottica Nikon VR (Vibration Reduction) offre un autofocus molto veloce e il modo SPORT VR, che consente di “arrivare” dritti all’azione senza sacrificare la nitidezza.

Zoom AF-P NIKKOR 70-300mm ED VR

Nital S.p.A. offre ai fotografi sportivi, naturalisti e di viaggio la possibilità di ottenere a mano libera scatti tele spettacolari, grazie al nuovo AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E.

Questo nuovo obiettivo con elemento in vetro ED e stabilizzazione ottica Nikon VR (Vibration Reduction) offre un

autofocus molto veloce e il modo SPORT VR, che consente di “arrivare” dritti all’azione senza sacrificare la

nitidezza. La struttura più leggera e resistente alle intemperie, inoltre, permette a questo nuovo prodotto NIKKOR di essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica.

Dall’espressione del vincitore di una gara al momento in cui gli uccelli spiccano il volo, l’ultima versione di questo teleobiettivo zoom in formato FX permette di realizzare fotografie e filmati straordinari in ogni situazione. Come tutti gli

obiettivi AF-P NIKKOR, è dotato di un motore di messa a fuoco ad impulsi con tecnologia Nikon, che consente di mettere a fuoco i soggetti in maniera rapida e silenziosa. La stabilizzazione ottica VR è ancora più veloce, discreta ed efficace. L’ AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E si caratterizza anche per il modo SPORT VR, ereditato dagli obiettivi professionali NIKKOR. Perfetta per riprendere le azioni dinamiche, questa modalità consente ai fotografi di seguire in maniera affidabile i soggetti in movimento, anche nel caso di azioni imprevedibili. Caratteristiche ereditate dagli obiettivi professionali NIKKOR

sono anche il diaframma a controllo elettromagnetico, per esposizioni più omogenee e precise con frequenze fotogrammi in rapida sequenza ed i selettori del modo di messa a fuoco A/M e M/A per controllare l’esclusione della messa a fuoco manuale semplicemente girando l’anello di messa a fuoco. Il modo di messa a fuoco A/M è meno sensibile per evitare il passaggio accidentale al modo manuale.

Maggiore flessibilità: questo teleobiettivo zoom 70-300mm (105-450mm se utilizzato su una fotocamera SLR Nikon in formato DX) adesso è dotato di una distanza minima di messa a fuoco di 1,2m nell’intera escursione zoom e di un rapporto di riproduzione massimo di 0,25x. Motore di messa a fuoco AF-P: per un autofocus rapidissimo e discreto. Consente di registrare sequenze video senza che sia avvertibile alcun disturbo meccanico. Sistema avanzato di stabilizzazione ottica Nikon VR: consente di eseguire riprese con tempi di posa fino a 4,5 stop più lenti rispetto a quanto sarebbe altrimenti possibile. Modo SPORT VR: assicura un’immagine del mirino più stabile e risulta estremamente utile durante le riprese di azioni dinamiche a velocità eccezionalmente elevate o quando si esegue una ripresa ad inseguimento di “panning”. Struttura resistente alle intemperie: ogni parte mobile del barilotto dell’obiettivo è sigillata per assicurare la protezione da polvere e gocce d’acqua. Diaframma con nove lamelle a controllo elettromagnetico: garantisce il controllo costante dell’esposizione automatica anche durante riprese ad alta velocità. Le lamelle del diaframma circolare consentono di ottenere anche un effetto bokeh graduale e naturale. Controllo totale grazie ai selettori del modo di messa a fuoco A/M e M/A : l’anello di messa a fuoco e l’anello zoom sono dotati di un rivestimento zigrinato che consente un’impugnatura salda per un controllo più stabile.