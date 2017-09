Sony RX0, fotocamera impermeabile, ultracompatta robusta

Sony ha annunciato il nuovo top di gamma della serie Cyber-shot RX10, la RX10 IV (nome modello DSC-RX10M4).

Sony Rx10

Con l’autofocus più veloce al mondo (tempo di acquisizione di 0,03 secondi), scatto continuo fino a 24 fps con tracking AF/AE completo, AF con 315 punti a rilevamento di fase capace di competere con quello delle fotocamere professionali con ottiche intercambiabili e ottica ZEISS Vario-Sonnar 24-600mm F2.4-F4 eccezionalmente versatile, la nuova RX10 IV offre una combinazione unica di portabilità e velocità per fotografi professionisti e non che ricercano la soluzione “all in one” definitiva.

La RX10 IV è dotata del più recente sensore CMOS Exmor RS di tipo retro illuminato stacked da 1” e 20,1 MP[vi] con chip di memoria DRAM integrato, del potente processore di immagine BIONZ X e del chip di acquisizione LSI frontale. Questi componenti chiave lavorano insieme per massimizzare la velocità complessiva della macchina e le prestazioni, assicurando la più elevata qualità di immagine e di ripresa su tutta la lunghezza focale dell’ottica 24-600mm.

Messa a fuoco veloce, scatto veloce

Prima volta assoluta per una fotocamera delle serie RX10, la nuova RX10 IV presenta un sistema Fast Hybrid AF che combina i vantaggi dei 315 punti dell’AF a rilevamento di fase, che coprono quasi il 65% del sensore, e al sistema a rilevamento di contrasto per consentire alla macchina di bloccare il fuoco in soli 0,03 secondi. L’autofocus ad alta velocità è completa l’ampia focale 24-600mm dell’ottica, ed è in grado di assicurare che i soggetti vengano catturati con estrema precisione di dettaglio e nitidezza.

Inoltre, per la prima volta in una fotocamera Cyber-shot, la RX10 IV utilizza la tecnologia di tracking AF ad alta densità.Questa innovativa tecnologia, disponibile in precedenza solo su un numero ristretto di fotocamere a ottiche intercambiabili di Sony, concentra i punti dell’AF attorno al soggetto per migliorare la precisione del tracking e del fuoco, consentendo di catturare facilmente anche i soggetti più imprevedibili, tra cui atleti che si spostano velocemente o uccelli in volo.

Tra le novità dell’AF della nuova RX10 IV una versione migliorata dell’apprezzato Eye AF, il Focus Touch e il Limitatore della focale di Focus.L’impostazione AF-ON può essere assegnata a un pulsante, così come le modalità di AF multiplo, compreso AF-S, AF-C e AF-A, che possono essere regolate con facilità sulla base delle preferenze dell’utente e delle situazioni di scatto.

Complemento ideale del sistema AF, la RX10 IV offre la possibilità di scatto continuo ad alta velocità fino a 24 fps con tracking AF/AE completo, con un incredibile buffer di memoria fino a 249 immagini. Grazie al miglioramento significativo della capacità di elaborazione della nuova macchina, il lag del mirino elettronico durante lo shooting continuo è stato sostanzialmente ridotto, così da consentire a chi fotografa di catturare il momento decisivo con la massima tranquillità. Inoltre, per maggior praticità nel playback delle foto, le immagini scattate con scatto continuo possono essere visualizzate in gruppi, invece che come scatti individuali.

La RX10 IV presenta anche un otturatore Anti Distorsione ad alta velocità (massima velocità di otturazione fino a 1/32000 di secondo), che riduce l’effetto “rolling shutter”, che si rileva comunemente con soggetti in rapido movimento, e può scattare in totale silenzio in tutte le modalità, incluso scatto continuo ad alta velocità, quando si utilizza l’otturatore elettronico. Laddove richiesto dall’utente, è disponibile anche la modalità otturatore meccanico.

Ottica ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-F4

L’ottica ZEISS Vario-Sonnar T 24-600mm della Cyber-shot RX10 IV presenta un’apertura massima di F2.4-F4.0, che contribuisce a regalare una qualità di immagine spettacolare su tutta la lunghezza focale, fino alla massima lunghezza del super teleobiettivo. L’ottica include un elemento di vetro super ED (extra-low dispersion) e lenti asferiche ED per minimizzare l’aberrazione cromatica, e il rivestimento ZEISS T per minimizzare il flare e il ghosting.

L’ottica è dotata di stabilizzatore d’immagine SteadyShot Ottico integrato, che aiuta a ridurre le vibrazioni e l’effetto mosso. Quando è attivato, è equivalente a un miglioramento della velocità dell’otturatore di 4.5 stop.

Inoltre, con una distanza di fuoco minima di 72 cm (2.36 ft) e a 0,49x di ingrandimento massimo con ottica completamente estesa a 600mm, l’obiettivo è in grado di produrre immagini tele-macro sorprendentemente dettagliate.

Registrazione Video Professionale

La nuova RX10 IV è l’ultima delle fotocamere Cyber-shot della serie RX a offrire i vantaggi della registrazione 4K (QFHD 3840 x 2160), vantando un Sistema Fast Hybrid AF in grado di realizzare una velocità di messa a fuoco quasi doppia rispetto alla RX10 III.

In modalità 4K, la nuova RX10 IV utilizza la lettura completa dei pixel senza pixel binning, catturando circa 1,7 volte più informazioni di quanto sia necessario per produrre un filmato in 4K, così da assicurare che vengano catturati accuratamente anche i più piccoli dettagli. La fotocamera utilizza il codec XAVC S [ix] e registra video a fino a 100 Mbps a seconda delle modalità di registrazione. Gli utenti hanno la possibilità di registrare a 24p o 30p in modalità 4K (100 Mbps), oppure con frame rate fino a 120p in modalità Full HD.

La nuova fotocamera offre anche un’ampia varietà di altre caratteristiche video professionali che includono Picture Profile, S-Log3/S-Gamut3, Gamma Display Assist, registrazione Proxy, Time Code / User Bit e molto altro, così come ingresso per microfono esterno e uscita per cuffie di monitoraggio.

E’ disponibile anche la registrazione video Super slow motion, con una durata estesa di circa 4 secondi (in modalità priorità qualità) e 7 secondi (in priorità di tempo di ripresa).Questa caratteristica esclusiva offre agli utenti la possibilità di scegliere tra frame rate di 1000fps, 500fps e 250fps e tra formati di riproduzione a 50p, 25p e 24p.

Personalizzazione e funzionalità migliorate

La nuova RX10 IV presenta il nuovissimo display LCD orientabile di Sony da 3” e – 1,44M di punti con Focus Touch e funzione Touch Pad – altra novità assoluta per la serie Cyber-shot RX – per mettere a fuoco velocemente e con semplicità, nonché la tecnologia WhiteMagic, che assicura che la visione su LCD sia luminosa e chiara, anche nelle situazioni di luci più difficili in esterna. Inoltre, è dotata di un mirino elettronico Tru-Finder OLED XGA, che assicura funzionalità di anteprima e riproduzione fedeli alla realtà. Dispone inoltre di tre anelli per l’apertura, lo zoom e il focus, con un’opzione totalmente silenziosa e morbida per l’apertura, ideale per chi fa video.

Per migliorare la personalizzazione, è stata integrata la funzionalità “My Menu” che consente di assegnare fino a 30 voci del menù utilizzate più di frequente. I menù sono identificati da colori, così da essere più facilmente riconosciuti e selezionati; inoltre, è stato introdotto un menù Movie Setting per migliorare l’esperienza di ripresa video nel suo insieme.

La RX10 IV è resistente a polvere e umidità[xii] ed è compatibile con Wi-Fi, NFC e Bluetooth.