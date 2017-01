PENTAX KP, nuova reflex compatta e leggera

La nuova arrivata di casa Pentax è caratterizzata da un corpo macchina compatto, leggero e dal design contemporaneo con elementi che ricordano però le vecchie glorie analogiche.

Pentax KP

La Pentax KP è una reflex digitale prosumer in grado di offrire alte prestazioni in condizioni sia di vita quotidiana sia nelle riprese outdoor con condizioni ostili.

Altro elemento di assoluta importanza è l’evoluto sistema di stabilizzazione Shake Reduction a cinque assi. Come molte altre fotocamere Pentax anche la nuova KP vanta un corpo macchina robusto e a prova delle più avverse condizioni climatiche, le sue guarnizioni interne assicurano un’ottimo comportamento della fotocamera a temperature fino a -10°C.

La fotocamera è stata studiata attentamente per essere una ottima compagnia di viaggio, oltre che alla personalizzazione del menu e del pannello di controllo, è stato introdotto un’innovativo sistema in cui sarà possibile cambiare l’impugnatura per assicurare una presa sicura e su misura in base alle modalità operative del fotografo o in funzione dell’obiettivo in uso.

Alte sensibilità ISO 819 200 per ridurre al massimo il rumore. Autofocus AF-SAFOX 11 in grado di offrire maggiore velocità in termini di autofocus.

La fotocamera arriverà in Italia presso i punti vendita specializzati riconosciuti da Fowa nel mese di Febbraio con i consueti 4 anni di garanzia FOWA VIP.

Caratteriste principali

Sensore CMOS 24 megapixel APS-C

Corpo compatto e di design

ISO 819200

Senza filtro AA – Shake Reduction su 5 assi – Pixel Shift Resolution System

Corpo in magnesio a tenuta di polvere e intemperie

Monitor LCD inclinabile

Autofocus AF-SAFOX 11 di nuova generazione a 27 punti

Mirino 100%

Funzioni avanzate

4 anni di garanzia FOWA VIP

Pentax KP

PENTAX KP