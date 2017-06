Nikon sperimenta Heartography, fotocamera per cani: come funziona?

Gioco o realtà? Nikon entra in scena in un mercato inedito e particolare, sperimentando Heartography, una fotocamera per cani.

Hearthography di Nikon

Cosa vede il nostro amico a quattro zampe quando è in giro a passeggiare nel parco, quando è in casa o quando incrocia altri cani?

Presto potremmo farci un’idea del mondo visto dai nostri animali domestici, grazie al fatto che Nikon sta sperimentando una fotocamera per cani.

Si tratta di una vera e proprio macchina fotografica digitale che può essere applicata – con un apposito kit – al collare del cane.

Qui, andando a rilevare i battiti cardiaci dell’animale, si attiverà ogni qualvolta registrerà una variazione del battito stesso.

All’aumentera di esso, infatti, si ipotizza che il cane possa provare delle emozioni, positive o negative che siano.

Questo meccanismo è chiamato “Hearthography” ed è il fulcro della novità Nikon.

Le fotografie così scattate permetterano di ricavare una sorta di “mappa” dei momenti della giornata del nostro animale domestico, tracciando anche le variazioni di emotività e di preferenze così istintivamente espresse nel corso dei mesi.

E’ piuttosto comprensibile che i risultati non saranno eccellenti nè in termini di risoluzione – dal momento che non si tratterà certo di far utilizzare una reflex – nè in termini di messa a fuoco precisa, considerando la grande vivacità di molti cani.

Tuttavia l’esperimento è destinato molto probabilmente ad aprire un mercato tutto nuovo e potenzialmemte molto interessante.

Basti pensare al successo di molti profilo social aperti per condividere foto di cani e gatti: la simpatia che suscitano gli animali sembra essere planetaria e dunque un progetto fotografico di questo tipo potrebbe essere una novità ben accolta da chi ha scelto di avere un compagno di vita a quattro zampe.