Nikon D850, prezzo e caratteristiche della reflex digitale

Video in 4K privi di fattore ritaglio: registra filmati a pieno formato in 4K/UHD a 30p, senza limitazioni del fattore ritaglio. Utilizzando il multi-power battery pack MB-D18, la fotocamera è in grado di registrare (non contemporaneamente) per oltre tre ore.

Filmati accelerati time lapse in 4K direttamente “on camera” ma non solo: oltre ad essi, infatti, la Nikon D850 sfrutta i suoi 45,7 megapixel effettivi per creare filmati accelerati e spettacolari in 8K in post-produzione.

Flessibilità per il formato RAW: scatta in formato RAW da 45,4 MP (dimensione grande), da 25,6 MP (dimensione media) o da 11,4 MP (dimensione piccola).

In ogni ambiente: grazie al suo corpo camera robusto e pronto ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica, la Nikon D850 è pronta per riprendere in ogni genere di ambiente estremo. La medesima retroilluminazione di ogni pulsante osservata sulla Nikon D5, poi, garantisce la massima facilità di utilizzo anche nel cuore della notte.

Memorizzazione rapida: l’unità slot per due memory card permette di utilizzare una SD UHS-II e una XQD, per un salvataggio dei file molto rapido.