Nikon D7500, prezzo e caratteristiche

Nikon D7500 è una fotocamera reflex molto maneggevole, compatta e leggera. Scopriamo le caratteristiche e il prezzo della Nikon D7500.

Nikon D7500

La NikonD7500 offre caratteristiche che la rendono adatta ad ogni condizione, anche quelle più impegnative, garantendo prestazioni e risultati di elevata qualità. Questa reflex coniuga infatti la migliore qualità immagine della categoria con un corpo macchina maneggevole, compatto e leggero. La possibilità di scattare con cadenze fino a 8fps in completo inseguimento AE/AF tracking significa avere a disposizione la velocità e la precisione necessarie per catturare emozionanti scatti in azione dinamica. La modalità di connessione Bluetooth Nikon SnapBridge, poi,consente ai fotografi di condividere questi scatti eccezionali da qualsiasi luogo essi si trovino e, grazie alle sue caratteristiche, è una reflex perfetta per chi ama viaggiare.

Dotata di sensore CMOS da 20,9 MP, processore integrato Nikon EXPEED 5 e monitor touchscreen inclinabile, offre un’incredibile sensibilità alla luce, esegue riprese video 4K/UHD e, grazie a SnapBridge, consente di condividere gli scatti da qualsiasi luogo in cui ci si trovi.

Caratteristiche Nikon D7500

Qualità immagine paragonabile a quella dell’ammiraglia D500: sensore in formato DX da 20,9 MP, sistema di elaborazione dell’immagine Nikon EXPEED 5 e sensore di misurazione esposimetrica RGB a 180K pixel

Incredibile sensibilità alla luce: gamma ISO 100-51.200, estendibile fino a 1.640.000 ISO equivalente

Misurazione ponderata su alte luci

Sistema AF a 51 punti altamente accurato fino a un incredibile -3 EV

Sequenze video 4K/UHD 30p o Full HD (1080p) fino a 50p/60p

Ripresa time-lapse 4K/UHD e video on-camera

8fps con AF/AE tracking completo

Schermo inclinabile da 8 cm con comandi touch

Mirino ottico con pentaprisma in grado di offrire una copertura dell’inquadratura pari a circa il 100%

Picture Control e Picture Control Auto

Nikon SnapBridge

Il corpo macchina pesa solo 640g circa, offre un’impugnatura confortevole e resiste a qualsiasi condizione climatica

Prezzi NikonD7500

D7500 Body + SD 8GB Lexar Premium 300x: 1.549,00 Euro

D7500 + AF-S DX 35mm f/1.8G + SD 8GB Lexar: 1.749,00 Euro

D7500 + AF-S 18-140 f/3.5-5.6G ED VR + SD 8GB Lexar: 1.849,00 Euro

D7500 + AF-S 18-300 f/3.5-6.3G ED VR + SD 8GB Lexar: 2.299,00 Euro