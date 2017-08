Nikon Coolpix W300, subacquea e resiste: prezzo e caratteristiche

Impermeabile e super resistente, la Nikon Coolpix W300 è ideale per chi è alla ricerca di avventure ed è in grado di immortalare momenti divertenti in piscina, la bellezza di una sessione di snorkeling o addirittura registrare le immersioni.

Nikon Coolpix W300

Grazie a questa fotocamera è possibile riprendere panorami dal sedile posteriore di una jeep o filmare l’azione sulle piste da sci; la connettività SnapBridge, inoltre, consente di condividere con facilità qualsiasi avventura proprio mentre la si sta vivendo.

Caratteristiche principali della Nikon Coolpix W300

– Impermeabile fino a 30 m senza custodia, resistente all’urto da altezze fino a 2,4m, al gelo fino a -10°C e alla polvere

– Sensore CMOS 16MP retroilluminato sensibile e luminoso obiettivo f/2.8 con zoom ottico 5x

– Dynamic Fine Zoom 10x, per avvicinarsi molto di più all’azione, raddoppiando la potenza dello zoom

– Sequenze video 4K/UHD 30p o Full HD (1080p) sulla terraferma o sott’acqua

– Veloce autofocus ed eccezionale sistema di stabilizzazione ottica Nikon VR ibrida a 5 assi, per riprese dinamiche, stabili e precise, sulla terraferma o sott’acqua

– GPS/GLONASS/QZS, per geolocalizzare gli scatti e documentare i viaggi con facilità

– Comoda impugnatura ed ampio monitor

– SnapBridge, per sincronizzare le foto con uno smart device durante le riprese o per utilizzarlo per inquadrare e scattare in remoto

– Colori disponibili: black, yellow, orange e camouflage

Prezzo suggerito della Nikon Coolpix W300

459,00 Euro