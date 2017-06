Nikon Coolpix S1200PJ, fotocamera con proiettore incluso

Nikon Coolpix S1200PJ offre un proiettore integrato per proporre foto e immagini su superfici piane. Ecco le principali caratteristiche e il prezzo di Nikon Coolpix S1200PJ.

Nikon Coolpix S1200PJ

Nikon Coolpix S1200PJ non è una semplice fotocamera ma un sistema integrato di macchina fotografica con annesso proiettore integrato.

Ciò vuol dire che ogni scatto o filmato realizzato potrà essere immediatamente essere reso disponibile non solo su pc, Mac, smartphone, iPad, iPod Touch e iPhone ma anche su qualsiasi superficie piana.

Il risultato è la proiezione di foto dalle misure variabili tra i 26 e i 152 centimetri.

Per quanto riguarda il sensore, si tratta di un CCD da 14 megapixel, supportato da lente zoom 5x grandangolare e da un set di funzionalità utili ad eliminare rumore e effetto mosso, anche in condizioni di poca luminosità.

Il processore scelto per la Nikon Coolpix S1200PJ è l’Expeed C2, potente sia in situazione fotografica che per quanto riguarda la realizzazione di video, possibile con questa fotocamera che permette anche di filmare in HD a 720p: 1280 x 720 (30 fps), iFrame da 540: 960 x 540 (30 fps), VGA: 640 x 480 (30 fps).

Il tutto potrà essere rivisto non solo via proiettore ma anzitutto sul display integrato alla fotocamera, un monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) e 460 k punti con tecnologia Clear Color di Nikon.

Disponibile in nero e in rosa, il prezzo di Nikon Coolpix S1200PJ si aggira sui 400 euro circa.